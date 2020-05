A Federação Italiana de Rugby confirmou que o treinador sul-africano Franco Smith (ex Cheetahs) seguirá como treinador da seleção da Itália na temporada 2020-21.

Smith havia assumido o comando da Itália como interino para o Six Nations, após a demissão de Conor O’Shea, que comandou os Azzurri até o Mundial 2019. Com isso, Smith, de 47 anos, dará sequência a seu trabalho, que até o momento foi de apenas 3 jogos (por conta da interrupção do Six Nations pela pandemia).