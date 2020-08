Tempo de leitura: 1 minuto

A crise econômica mundial já cobrou seu preço na nova liga profissional da Ásia-Pacífico, a Global Rapid Rugby, lançada em 2020.

Em 2019, uma das equipes provinciais da Currie Cup sul-africana, o Valke (Falcons) criou uma entidade profissional nomeada Valke Rugby Company com o intuito de expandir sua atuação. A Valke Rugby Company fechou parceria com a federação de rugby da Malásia criando o Malaysia Valke, nova franquia para jogar a Global Rapid Rugby. A pandemia, no entanto, fez com que a GRR 2020 fosse cancelada e os recursos que mantinham as franquias cessaram. Com isso, a Valke Rugby Company confirmou nesta semana que abriu processo de liquidação, entrando, portanto, em falência.

Tal situação não afetará a Valke Rugby Union, a entidade amadora que organiza o rugby de clubes da região do East Rand na África do Sul e que participa da Currie Cup.