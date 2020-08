Tempo de leitura: 1 minuto

O educador World Rugby Gabriel Colini Cenamo, membro do Núcleo do Jogo da CBRu, vai ministrar curso para professores de educação física do Peru em dois sábados de agosto. O objetivo é capacitá-los no Programa Get Into Rugby, da World Rugby. O curso para a Federação Peruana de Rugby será feito por meio de plafaforma online.

Gabó, como é mais conhecido, tem longa experiência nacional e internacional no rugby. Iniciou como treinador em 2004 com passagens por diversos clubes e projetos sociais, e atualmente está no Jacareí Rugby. Na Confederação, foi auxiliar técnico juvenil entre 2009 e 2012, e auxiliar técnico das Yaras de 2015 a 2017. Como educador World Rugby, atua desde 2013 sendo coordenador do Programa Get Into Rugby Brasil desde 2018. Também é coordenador de Desenvolvimento do Vale do Paraíba desde 2018.

“Esse é um sinal de valorização e consideração por todo o trabalho que estamos fazendo ao longo dos últimos anos e, sobretudo, pela forte aproximação que o Núcleo do Jogo passou a ter com a Sudamérica Rugby neste período de isolamento social”, explicou Gabó.

Além de Gabriel Cenamo, a educadora World Rugby com atuação no Rio de Janeiro, Deborah Ciarla, também estará presente para uma participação no curso. Ao todo serão três encontros de 1h30 marcados para os dias 8 e 15 de agosto.

