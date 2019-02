O Six Nations retornou após pausa de uma semana para encarar sua 3ª rodada já em clima de decisão! Sábado tem o superclássico britânico entre os dois maiores campeões do torneio, Gales e Inglaterra, líderes invictos de 2019. No mesmo dia, França e Escócia jogam em busca da recuperação e no domingo tem a Irlanda jogando contra o prejuízo visitando a lanterna Itália.

Os mesmos confrontos vão ocorrer no Six Nations Feminino e todos poderão ser vistos dentro dos canais ESPN.

França desesperada contra desfalcada Escócia



- Continua depois da publicidade -

O sábado começará no Six Nations com o confronto em Paris, no Stade de France, entre França e Escócia. Os franceses estão atordoados após duas derrotas na competição, perdendo um jogo ganho em casa contra Gales e sendo atropelada pela Inglaterra fora de casa. Já a Escócia largou bem o Six Nations vencendo a Itália, mas caiu diante da Irlanda em casa e agora tenta correr atrás do prejuízo.

Os Bleus seguem em agonizante busca por identidade, mas têm a segurança de que não perdem para os escoceses em Paris desde 1999. O técnico Jacques Brunel fez muitas trocas no XV titular e privilegiou os jovens desta vez. As grandes novidades são a dupla de scrum-half e abertura Antoine Dupont (22 anos) e Romain Ntamack (19 anos) e o fullback Thomas Ramos (23 anos). Penaud (22 anos) seguirá em uma ponta ao passo que o veterano Huget voltou a sua posição de origem na outra ponta, ao passo que Fickou também jogará como gosta, de primeiro centro. Entre os avançados, o retorno é do asa Wenceslas Lauret, para compor uma poderosa terceira linha com Iturria e Picamoles.

A Escócia, por sua vez, viveu o pesadelo de lesões antes do jogo e simplesmente não terá Stuart Hogg, Huw Jones e Finn Russell, isto é, os homens mais perigosos da linha. Kinghorn voltará a ser titular, mas de fullback, ao passo que Grigg será o segundo centro e Pete Horne o abertura – bem mais conservador que Russell, mas vivendo grande fase. Nos avançados, Magnus Bradbury na asa é a única novidade no lugar do lesionado Ryan Wilson e terá a missão de melhorar o breakdown escocês, que não foi bom recentemente.

Tantas apostas e novidades farão com que o jogo se torne imprevisível.

Pelo título: é superclássico entre Gales e Inglaterra



Em Cardiff, Gales receberá a arquirrival Inglaterra em jogo mais que especial, pois as duas seleções estão invictas. Enquanto os galeses falavam em título após vencerem a França na primeira rodada, as atenções se voltaram para a Inglaterra que embalou jogos perfeitos contra Irlanda e França e voltou a ser o “time a ser batido” na Europa.

A Inglaterra recuperou sua confiança neste fevereiro e tem ainda a seu favor vitórias nos 4 últimos confrontos com Gales, incluindo o último em Cardiff, em 2017, por 21 x 16.

Para buscar superar o pequeno jejum, o técnico de Gales, Warren Gatland, apostou na volta de Gareth Anscombe como abertura, no lugar de Dan Biggar, e confirmou Gareth Davies como scrum-half e Hadleigh Parkes como primeiro centro. Josh Adams, George North e Liam Williams farão o fundo do campo, ao passo que Jonathan Davies é o camisa 13, mas não mais capitão. A braçadeira retornou para o segunda linha Alun Wyn Jones, que joga ao lado de Cory Hill, enquanto a terceira linha terá força com Moriarty, Navidi e Tipuric. Rob Evans, Ken Owens e Tomas Francis farão a primeira linha.

Eddie Jones, técnico da Inglaterra, lamentou duas lesões importantes o ponta Chris Ashton e o primeira linha Mako Vunipola. Para seus lugares foram escalados dois nomes do Exeter Chiefs, Jack Nowell e Ben Moon. Owen Farrell é novamente capitão e camisa 10, atuando ao lado de Ben Youngs, ao passo que Manu Tuilagi e Henry Slade formam os centros e Jonny May está na ponta, com Elliot Daly de fullback. Uma linha matadora. Já Billy Vunipola jogará com Tom Curry e Mark Wilson numa terceira linha que parece ter mesmo resolvido os problemas do breakdown da rosa. Lawes e Kruis compõem a segunda linha, com Sinckler e Jamie George fechando a primeira linha.

Contra os irlandeses, os ingleses tiveram 66% de domínio territorial, apesar de apenas 49% de posse de bola, neutralizando por completo as tentativas dos verdes, em uma aula de 48 tackles positivos contra apenas 6 do oponente. Gales, por outro lado, apesar das vitórias, ainda não impressionou, sendo dominado em posse de bola e território pela França no primeiro jogo, vencendo nos erros da oponente. A mesma França que na segunda rodada a Inglaterra igualmente dominou por completo. Se os ingleses já se provaram neste mês, Gales vai para seu mais duro desafio até aqui, que dirá o que esperar do time de Warren Gatland para o restante do ano.

Irlanda ampla favorita em Roma



Em Roma, a lanterna Itália terá missão ingrata de tentar impedir sua 20ª derrota consecutiva no Six Nations. O jogo é contra a poderosa Irlanda, que se reergueu na semana retrasada derrotando bem a Escócia fora de casa. Os irlandeses estão sedentos em busca do título do Six Nations e ainda nutrem esperanças de alcançarem ingleses ou galeses e, por isso, a vitória sobre os Azzurri é obrigatória.

A Itália não vence a Irlanda desde 2013, quando assombrou o Trevo em Roma com um 22 x 15. Desde então, a Irlanda só se impôs e nos últimos 4 confrontos os verdes marcaram mais de 50 pontos sobre os italianas em cada jogo, incluindo 63 x 10 em Roma em 2017.

Feminino com favoritos claros



Inglaterra e França se provando superiores a todas as oponentes do Six Nations Feminino. Nesta rodada, a Inglaterra (líder após vencer a França) terá pela frente Gales, enquanto as francesas pegarão as escocesas, em jogos de favoritismo enorme para as duas potências.

O jogo mais emocionante deverá ser entre Itália e Irlanda, pois as italianas cresceram muito e têm tudo para brigarem pelo 3º lugar geral. Porém, a Irlanda tem uma vantagem histórica grande sobre as italianas e nunca perdeu para as Azzurre em jogos do Six Nations.

*Horários de Brasília

Guinness Six Nations – Seis Nações Masculino

Sábado, dia 23 de fevereiro

11h15 – França x Escócia, em Paris – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Nic Berry (Austrália)

Histórico: 92 jogos, 53 vitórias da França, 36 vitórias da Escócia e 3 empates. Últimos jogo: Escócia 32 x 26 França, em 2018 (Six Nations);

França: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Gaël Fickou, 11 Yoann Huget, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Louis Picamoles, 7 Arthur Iturria, 6 Wenceslas Lauret, 5 Félix Lambey, 4 Sébastien Vahaamahina, 3 Demba Bamba, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Jefferson Poirot;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Etienne Falgoux, 18 Dorian Aldegheri, 19 Paul Willemse, 20 Gregory Alldritt, 21 Baptiste Serin, 22 Anthony Belleau, 23 Maxime Médard;

Escócia: 15 Blair Kinghorn, 14 Tommy Seymour, 13 Nick Grigg, 12 Sam Johnson, 11 Sean Maitland, 10 Pete Horne, 9 Greig Laidlaw (c), 8 Josh Strauss, 7 Jamie Ritchie, 6 Magnus Bradbury, 5 Jonny Gray, 4 Grant Gilchrist, 3 Simon Berghan, 2 Stuart McInally, 1 Allan Dell;

Suplentes: 16 Fraser Brown, 17 Alex Allan, 18 Zander Fagerson, 19 Ben Toolis, 20 Gary Graham, 21 Ali Price, 22 Adam Hastings, 23 Darcy Graham;

13h45 – Gales x Inglaterra, em Cardiff – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Jaco Peyper (África do Sul)

Histórico: 131 jogos, 62 vitórias da Inglaterra, 57 vitórias de Gales e 12 empates. Último jogo: Inglaterra 12 x 06 Gales, em 2018 (Six Nations);

Gales: 15 Liam Williams, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Gareth Anscombe, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Josh Navidi, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Rob Evans;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Nicky Smith, 18 Dillon Lewis, 19 Adam Beard, 20 Aaron Wainwright, 21 Aled Davies, 22 Dan Biggar, 23 Owen Watkin;

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Jack Nowell, 13 Henry Slade, 12 Manu Tuilagi, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 George Kruis, 4 Courtney Lawes, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Ben Moon;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Harry Williams, 19 Joe Launchbury, 20 Brad Shields, 21 Dan Robson, 22 George Ford, 23 Joe Cokanasiga;

Domingo, dia 24 de fevereiro

12h00 – Itália x Irlanda, em Roma – ESPN Extra AO VIVO

Árbitro: Glen Jackson (Nova Zelândia)

Histórico: 29 jogos, 25 vitórias da Irlanda e 4 vitórias da Itália. Último jogo: Irlanda 54 x 07 Itália, em 2018 (amistoso);

Itália: em breve

Suplentes: em breve



Irlanda: em breve

Suplentes: em breve



Seleção Jogos Pontos Inglaterra 2 10 Gales 2 8 Escócia 2 5 Irlanda 2 4 França 2 1 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Women’s Six Nations – Seis Nações Feminino

Sábado, dia 23 de fevereiro

15h45 – Itália x Irlanda, em Parma – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Laura Pettingale (Inglaterra)

Histórico: 16 jogos, 15 vitórias da Irlanda e 1 vitória da Itália. Último jogo: Irlanda 21 x 08 Itália, em 2018 (Six Nations Feminino);

17h00 – França x Escócia, em Lille – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Sara Cox (Inglaterra)

Histórico: 25 jogos, 20 vitórias da França e 5 vitórias da Escócia. Último jogo: Escócia 03 x 26 França, em 2018 (Six Nations Feminino);

Domingo, dia 24 de fevereiro

09h30 – Gales x Inglaterra, em Cardiff – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Clara Munarini (Itália)

Histórico: 35 jogos, 33 vitórias da Inglaterra e 2 vitórias de Gales. Último jogo: Inglaterra 52 x 00 Gales, em 2018 (Six Nations Feminino);

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 2 10 Itália 2 7 França 2 6 Irlanda 2 5 Gales 2 2 Escócia 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;