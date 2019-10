ARTIGO COM VÍDEO – O domingo das semifinais da Copa do Mundo será de duelo inédito nessa fase: Gales, atual campeão do Six Nations, e África do Sul, atual campeão do Rugby Championship.

Até hoje, galeses e sul-africanos duelaram apenas duas vezes em Mundiais, com o jogo mais importante tendo sido as quartas de final justamente do Mundial 2015, quando os Springboks triunfaram no apagar das luzes por 23 x 19. Depois disso, foram 4 jogos com simplesmente 4 vitórias galesas. Nas casas de apostas, quem tem o Bet365 cadastro, já constatou a certo favoritismo sul-africano, com Gales sendo o time hoje menos cotado ao título mundial entre os quatro.

No entanto, o retrospecto recente anima os galeses, que esperaram mais de 100 anos para conseguirem uma primeira vitória sobre a África do Sul, que só foi ocorrer em 2014. Gales jamais alcançou uma final de Copa do Mundo, ao passo que a África do Sul já foi a duas finais: e venceu ambas, em 1995 e 2007, o que anima o torcedor dos Boks, evidentemente. E agora, qual o desfecho?



Os dois times foram os que mais sofreram para chegarem às semis, mas com trajetórias distintas. Gales chega invicto à semi, com triunfos na fase de grupos contra Austrália e Fiji em dois dos grandes jogos do Mundial até aqui – e com muitos méritos de Gales. Porém, contra a França nas quartas, o time vermelho fez até aqui seu pior jogo e venceu por 20 x 19 contando com a expulsão do francês Vahaamahina. Já a África do Sul perdeu para a Nova Zelândia na estreia, fez um jogo impositivo contra a Itália e suou nas quartas para bater o Japão por 26 x 03.

Para a partida dessa domingo, que ocorre em Yokohama, com transmissão ao vivo da ESPN, o técnico da África do Sul, Rassie Erasmus, terá disponível seu atual time ideal. No pack, Mbonambi é mesmo o camisa 2 titular dos Boks e jogará ao lado de Mtawarira e Malherbe, tendo Malcolm Marx na reserva. A segunda linha é uma das melhores do mundo, com De Jager e Etzebeth, ao passo que a terceira linha não fica atrás, com o capitão Kolisi, Vermeulen e Du Toit. Outra vez, Erasmus optou por ter 6 avançados na reserva, incluindo RG Snyman, que vem se destacando ora na segunda ora na terceira linha.

Faf de Klerk e Handré Pollard seguem formando uma confiável dupla de scrum-half e abertura e os centros estão em alta, com a dupla De Allende e Lukhanyo Am. Nas pontas, os matadores Kolbe e Mapimpi. Apenas o fullback Willie Le Roux ainda gera dúvidas no torcedor sul-africano, longe de seu melhor momento. François Steyn segue como o reserva de luxo para toda a linha, com apenas mais o scrum-half Herschel Jantjies de opção.

Warren Gatland, técnico de Gales, perdeu por lesão o fullback Liam Williams, com Leigh Halfpenny – que também está abaixo de seus melhores momentos – entrando com a camisa 15 do Dragão. Na linha, George North e Josh Adam (artilheiro de tries do Mundial) seguem nas pontas, enquanto Hadleigh Parkes é o primeiro centro, tendo Jonathan Davies jogando no segundo centro no sacrifício, depois de lesão. Gareth Davies é destaque com a camisa 9, formando dupla com o 10 Dan Biggar.

No pack galês, Navidi se lesionou e deixou a terceira linha. Ross Moriarty assumirá sua camisa 8, com os asas Justin Tipuric e Aaron Wainwright completando a formação. A segunda linha tem a referência e líder Alun Wyn Jones ao lado de Jake Ball, com a primeira linha formada por Tom Francis, Ken Owens e Wyn Jones.

A forma do lateral sul-africano é superior ao galês, ainda que os vermelhos tenham força na formação. No scrum, a situação muda, com Gales tem em 2019 desempenho superior. Porém, o que mais chama a atenção é a capacidade defensiva dos Dragões, que contam com um dos melhores desempenhos em tackles do planeta. Gales é o atual campeão europeu e não por acaso: os Dragões vem batendo oponente a oponente por uma forma defensiva impressionante. Gatland é um treinador que gosta de moldar suas equipes como times físicos e de trabalho árduo na defesa, o que conseguiu com sucesso até aqui. Ofensivamente, Gales se vale de um jogo de chutes competente, trabalho árduo nas fases e pontas definidores. A receita galesa é semelhante à sul-africana. Os Boks de Erasmus mostraram grande evolução defensiva, provada diante do jogo rápido japonês, com jogo de chutes forte e finalizadores implacáveis.

O rendimento em declínio de Gales em seu último compromisso coloca os Springboks com leve favoritismo, mas o jogo, de tão semelhante entre os dois lados quanto às propostas, será definido em batalhas promissoras como entre os scrum-halves notáveis (Gareth Davies contra Faf De Klerk), os aberturas (Pollard e Biggar) ou os primeiros centros (Parkes e De Allende), na linha. No pack, olhos para os embates da segunda linha, em especial entre Alun Wyn Jones e Eben Etzebeth, e para a disputa implacável do breakdown. O setor no campo onde os Boks parecem ter vantagem que pode ser determinante é na terceira linha.

O jogo poderá ser o maior da histórica rica do rugby de Gales, pelo feito histórico que seria uma final, ou o marco do renascimento da bicampeã mundial África do Sul, que desde o título de 2007 não vinha mais brilhando.

06h00 – Gales x África do Sul, em Yokohama – ESPN AO VIVO

Árbitro: Jérôme Garcès (França)

Assistentes: Wayne Barnes (Inglaterra) e Ben O’Keefe (Nova Zelândia) / TMO: Ben Skeen (Nova Zelândia)

Histórico: 35 jogos, 28 vitórias da África do Sul, 6 vitórias de Gales e 1 empate. Último jogo: Gales 20 x 11 África do Sul, em 2018 (amistoso);

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Tom Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhys Carre, 18 Dillon Lewis, 19 Adam Beard, 20 Aaron Shingler, 21 Tomos Williams, 22 Rhys Patchell, 23 Owen Watkin;

África do Sul: 15 Willie Le Roux, 14 Sbu Nkosi, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira;

Suplentes: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Franco Mostert, 21 François Louw, 22 Herschel Jantjies, 23 François Steyn;

