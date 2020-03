ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby Europe Championship, o “Six Nations B”, viveu sua penúltima rodada neste fim de semana e conheceu seu campeão. Como esperado, a Geórgia levantou a taça, conquistando seu 12º título do torneio.

Os georgianos foram a Paris, onde Portugal optou por mandar sua partida, para promover os Lobos diante do público de luso-descendentes na França. Portugal fez uma excelente partida, com um primeiro tempo bastante agitado de 2 tries para cada lado (Mamukashvili e Gorgadze marcaram os tries georgianos, enquanto a linha lusa voou com tries de Manuel Pinto e Dany Antunes). No segundo tempo, João Belo chegou a marcar try da virada para Portugal, mas o pack dos Lelos falou alto com try do asa Saginadze e um penal try. No fim, Tapladze e Matiashville marcaram os tries que selaram a vitória e o título da Geórgia. 39 x 24, mas sem folga.



Rússia e Romênia se encontraram em solo russo e fizeram jogo tenso, que aliviou os russos na luta contra a lanterna e deixou os romenos na desesperadora última colocação, precisando de vitória sobre a Bélgica na rodada final para se salvarem. Placar de 32 x 25 para os Ursos, em jogo animado de 4 tries a 3 para os donos da casa. Zykov, Magomedov, Golosnitskiy e Kushnarev marcaram para os russos.



A Bélgica, por sua vez, se complicou na luta contra a lanterna ao cair em casa diante da Espanha, em jogo bom de 30 x 23 para os Leões, que falharam em provarem a ampla superioridade esperada. Os espanhóis venceram por 4 tries a 2, marcando os tries decisivos apenas no fim, com Del Hoyo, aos 71′, e Casteglione, aos 80′.



Vale lembrar que o último colocado do Rugby Europe Championship enfrentará repescagem de promoção/rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy (“Six Nations C”), que também teve rodada. Em casa, a Holanda colocando a mão na taça ao derrotar, como esperado, a lanterna Lituânia por 36 x 17. Os holandeses lideram e decidirão o título contra a Suíça.



Rugby Europe Championship – “Six Nations B” 2020

32 25

Rússia 32 x 25 Romênia, em Krasnodar

Árbitro: Dan Jones (Gales)

23 30

Bélgica 23 x 30 Espanha, em Bruxelas

Árbitro: Sean Gallagher (Irlanda)

24 39

Portugal 24 x 39 Geórgia, em Paris (França)

Árbitro: Ben Blain (Escócia)

Seleção Jogos Pontos Geórgia 4 19 Portugal 4 9 Espanha 4 9 Rússia 4 8 Bélgica 4 7 Romênia 4 5

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;





Lista de campeões

País Títulos Rugby Europe Anos Títulos FIRA* Geórgia 12 2001, 2007-08, 2008-09, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2020 - Romênia 5 2000, 2001-02, 2005-06, 2010 e 2017 5 Portugal 1 2003-04 0 França - - 25 Itália - - 1

*Até os anos 90 a competição era chamada de Troféu da FIRA e contava também com França, Itália, Marrocos e Tunísia, hoje ausentes. A partir de 2000 o Troféu da FIRA se tornou a competição europeia atual.

Rugby Europe Trophy – “Six Nations C” 2019-20

36 17

Holanda 36 x 17 Lituânia, em Amsterdã

Árbitro: João Costa (Portugal)

Seleção Jogos Pontos Países Baixos (Holanda) 4 19 Suíça 3 10 Ucrânia 2 5 Polônia 3 5 Alemanha 3 4 Lituânia 3 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);