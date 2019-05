ARTIGO COM VÍDEOS – A luta pelas semifinais da Major League Rugby norte-americana está pegando fogo e a bola da vez no fim de semana foi o Glendale Raptors, que conquistou preciosa vitória sobre o Utah Warriors por 64 x 22 em clássico das Montanhas Rochosas.

Utah contou em campo com Josh e Bergo, dos Tupis, mas a força dos Raptors foi incontestável, em um duelo de 9 tries a 3. O destaque da partida foi Robbie Petzer, com 3 tries (hat-trick) para Glendale. Com o placar, o Glendale Raptors tomou a 4ª colocação do Seattle Seawolves, que folgou no fim de semana. Já o Utah Warriors está matematicamente eliminado.



O líder segue sendo o New Orleans Gold, que derrotou o lanterna Austin Elite (de 12 derrotas em 12 jogos). O uruguaio Ignacio Dotti marcou um dos tries do Gold.

Por outro lado, o vice líder San Diego Legion perdeu fora de casa para os canadenses do Toronto Arrows, que seguem vivos sonhando com o G4. 23 x 19.

Já a terceira posição é do United New York, que fez 21 x 00 sobre o Houston Saber Cats.





Major League Rugby – Liga profissional da América do Norte

New York 21 x 00 Houston

Toronto 23 x 19 San Diego

Glendale 64 x 22 Utah

Austin 14 x 26 New Orleans

Time Cidade Jogos Pontos New Orleans Gold New Orleans 12 50 San Diego Legion San Diego 13 47 United New York Nova York 12 42 Glendale Raptors Glendale/Denver 13 42 Seattle Sunwolves Seattle 12 41 Toronto Arrows Toronto (Canadá) 12 38 Utah Warriors Salt Lake City 12 16 Houston SaberCats Houston 12 11 Austin Elite Austin 12 4

Próxima rodada

09/05 – Toronto x Austin – jogo atrasado

11/05 – New Orleans x San Diego

11/05 – New York x Seattle

11/05 – Houston x Glendale

12/05 – Toronto x Utah