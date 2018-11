Liga com novo nome e aprovação da entidade máxima do rugby mundial. Essa é a nova Global Rapid Rugby (GRR), que terá início em 2019, com nome pouco usual, mas que expressa suas intenções.

A GRR deverá ter seu início no ano que vem, sob liderança do Western Force, o time australiano excluído do Super Rugby. Andrew Forrest, principal financiador do Force, assumiu a missão de criar uma nova liga profissional na Ásia e Oceania e a liga já teve confirmadas 8 equipes, com os nomes ainda a serem revelados.

Jogarão a GRR 6 times na primeira temporada: Western Force (Austrália), South China Tigers (Hong Kong), Singapore Dragons (Singapura), uma equipe a ser revelada do Japão e representantes de Fiji e Samoa. A competição deverá ser disputada no primeiro semestre, em paralelo ao Super Rugby, com mata-mata e final em junho do ano que vem.

Há expansões sendo estudadas nos anos seguintes para incluir times na China, Índia, Sri Lanka, Malásia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos e Havaí (Estados Unidos).

Novas regras

A GRR terá regras levemente diferentes do que o rugby tradicional, tendo a intenção de ser mais veloz: por isso o nome “Rapid Rugby”.

O “Rapid Rugby” terá: