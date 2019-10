No sábado (28), o GRUA, de Manaus, se consagrou campeão da Copa Brasil Central de Rugby (Pequi Nations) pelo primeira vez em sua história, logo em seu debut, vencendo em Goiânia o Goianos (maior campeão da competição) por 26 x 24. Na fase de grupos, o Goianos havia derrotado o GRUA, que deu a volta por cima emergindo vitorioso na final – depois de uma verdadeira maratona ao longo do ano, tendo jogado fora de casa em todos os jogos (e sempre tendo que viajar de avião).

A vitória veio para o time amazonense nos últimos minutos de jogo, quando Pablo marcou o decisivo try. Com isso, o jogo ficou empatado em 24 x 24 e, com a conversão feita pelo centro Frank, dando o triunfo ao GRUA. Amazonenses campeões.

Falando em try, o jogo foi dos forwards caboclos. Os quatro tries do GRUA foram marcados pelos avançados que, além de pontuarem, fizeram a função de defesa muito bem, parando o ataque veloz do Goianos. Jogo de contato típico do time e bom jogo de chutes da linha visitante.

Texto por: Patrícia Barroso

Benedito Monteiro, técnico do GRUA, analisou o jogo:

Primeiro ponto: os dois times têm o mesmo nível técnico, mas com características diferentes. Enquanto o Goianos sabiam ter o domínio mais efetivo na linha deles, o GRUA tinha o domínio dos forwards no jogo de base para nosso lado. Ainda com características diferentes, o jogo ficou nivelado, pois a linha do GRUA não estava tão bem colocada. Muitas vezes não se conseguiu concluir as jogadas abertas do time, enquanto a linha do Goianos jogava bem fundo, com velocidade e eles rompiam sempre a defesa quando o GRUA tinha momentos de desorganização tática; por outro lado, os forwards caboclos, conseguiram dominar bem as posições fixas de line out, scrum, que não foi tão bom, mas no jogo de base, os forwards conseguiram impor o jogo, atrasando a jogada do adversário.

No primeiro tempo o Goianos aproveitou bem a linha aberta, conseguindo passar pela defesa e fazer try e, o GRUA, utilizou as formações ensaiadas, conseguindo fazer o primeiro try. Após isso, o segundo try foi feito a partir de jogada individual, onde aproveitaram vantagem de penal marcado com vantagem ao GRUA; o pilar ultrapassou a defesa do adversário, cravando a bola no in gol. Depois, imediatamente, aproveitando falha de desorganização da defesa, fizeram o try bem embaixo dos postes, empatando o primeiro tempo.

O final do jogo foi dramático, visto que os dois times estavam cansados e a tendência era que uma desorganização de qualquer time favorecesse o outro. O fim do jogo foi marcada por penais de ambos os times, onde o Goianos conseguiu realizar mais um try, ficando a frente no placar. Em minutos finais dramáticos ao GRUA, com pressão próxima do in gol, o GRUA fez o último try, empatando o jogo e virando com a conversão.

24 26

Dia 26/10/2019 às 16h00 – Goianos (GO) 24 x 26 GRUA (AM)

Local: ASSESGO – Goiânia. GO

Tabela

Dia Local Casa vs Adversário Fase 06/04/2019 Cuiabá, MT Cuiabá 25 X 24 Primavera Taça Pantanal 13/04/2019 Goiânia, GO Goianos 43 X 17 Rugby Sem Fronteiras Taça Cerrado 11/05/2019 Primavera do Leste, MT Primavera 60 X 07 Porto Velho Taça Pantanal 18/05/2019 Brasília, DF Rugby Sem Fronteiras 12 X 45 GRUA Taça Cerrado 08/06/2019 Porto Velho, RO Porto Velho 00 X 68 Cuiabá Taça Pantanal 15/06/2019 Brasília, DF GRUA 21 X 29 Goianos Taça Cerrado 24/08/2019 Cuiabá, MT Cuiabá 20 X 27 GRUA Semifinal 07/09/2019 Goiânia, GO Goianos 33 X 08 Primavera Semifinal 26/10/2019 Goiânia, GO Goianos 24 X 26 GRUA Final

Histórico

Clube Estado 2009 Brasília DF 2010 Goiânia* GO 2011 Goiânia* GO 2012 Goianos GO 2013 Goianos GO 2014 Goianos GO 2015 Goianos GO 2016 Rugby Sem Fronteiras DF 2017 Rugby Sem Fronteiras DF 2018 Rugby Sem Fronteiras DF 2019 GRUA AM 2020 - -

*Goiânia mudou de nome para Goianos em 2012