Vamos a um giro do mercado do rugby!

Guido Petti deixa Jaguares

O futuro incerto dos Jaguares argentinos está fazendo com que atletas de peso da Argentina sejam procurados por clubes europeus. Hoje, o segunda linha Guido Petti Pagadizábal, de 25 anos e 49 jogos pelos Pumas, assinou contrato com o Bordeaux, do Top 14 francês. Petti segue o caminho do treinador Gonzalo Quesada, que trocou os Jaguares pelo Top 14 ao assumir agora o Stade Français.

Fala-se agora na possibilidade de Marcos Kremmer assinar com o Stade Français e de Bonilla no Pau.

Kurtley Beale deixará já o Super Rugby

A transferência do fullback e abertura australiano Kurtley Beale para o Racing, do Top 14 francês, já havia sido anunciada, mas era esperado que o Wallaby ainda vestisse a camisa dos Waratahs no Super Rugby AU, que começa em julho. Porém, o jogador foi liberado e irá à França em breve.

Skelton, Dulin, Rhule e Leyds no La Rochelle

Por sua vez, outro Wallaby, o segunda linha de 28 anos Will Skelton, que estava no Saracens, da Inglaterra, confirmou transferência para a França, onde defenderá o La Rochelle na próxima temporada.

O La Rochelle ainda anunciou as contratações do fullback francês Brice Dulin, de 30 anos e 29 jogos pela seleção, ex Racing; do ponta sul-africano Raymond Rhule, de 27 anos e 7 jogos pelos Springboks, deixando o Grenoble; e do também fullback sul-africano Dilyn Leyds, que deixa o Stormers, do Super Rugby, com 27 anos e 10 jogos pelos Springboks

Izack Rodda no Lyon

Outro jogador da seleção da Austrália que jogará na França é o segunda linha Izack Rodda, de 23 anos, que deixará o Reds, do Super Rugby, para jogar o Top 14 pelo Lyon. Rodda tem 21 jogos pelos Wallabies e não está habilidade a seguir pela seleção de acordo com a prática imposta pela federação australiana (que só permite convocações de jogadores de clubes estrangeiros caso já tenham 60 jogos pelo país).

Cobus Reinach no Montpellier

Com a redução dos salários, a Premiership inglesa está já perdendo craques internacionais para o Top 14 francês. Além de Skelton, o scrum-half sul-africano Cobus Reinach, de 30 anos de 14 jogos pelos Springboks, confirmou sua saída do Northampton Saints para jogar na próxima temporada pelo Montpellier, com contrato de 3 anos.

Saracens contrata fullback norte-americano

O gigante de Londres jogará a segunda divisão da Inglaterra na próxima temporada. Por isso, o Saracens precisará adaptar seu elenco e torná-lo mais barato. O clube anunciou hoje um reforço internacional para tentar modelar seu elenco nessa direção: é o fullback Will Hooley, da seleção dos Estados Unidos. O jogador tem 26 anos, 13 jogos pelos EUA e estava no Bedford Blues, clube da segunda divisão inglesa.

Specman no Cheetahs

Outra transferência para nota é o craque do sevens sul-africano Rosko Specman, que jogará o PRO14, defendendo o Cheetahs, da África do Sul. Dois anos para o “Pecman” no time laranja.