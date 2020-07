Segue abaixo a divulgação das atividades do grupo “Gurias do Rugby”:

Esta semana está recheada de atividades das Gurias do Rugby. Já nesta segunda, 13 de julho, estaremos estreando o vídeo da Clínica com a Arbitragem #1 no youtube. Na quinta, 16 de julho, acontece a 3ª Roda do Ciclo de Conversas.

A estreia da Clínica será às 19 horas e contará com as árbitras Ana Paula Ripoll e Eriniele Carmo interagindo AO VIVO pelo Chat. Para participar, basta acessar o link às 19 horas. A estreia já está programada no Youtube, então é possível programar o lembrete. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal.

Já a 3ª Roda de Conversa acontecerá nesta quinta-feira, 16 de julho, às 20 horas. As convidadas são as presidentes do Centauros, Jeniffer Harth, e do Antíqua-UFPEL, Geórgia Souto. Elas estarão contando como passaram de atletas a presidentes e sobre os desafios de ser presidente nesta pandemia.

As inscrições para a 3ª Roda estão abertas até as 12 horas do dia do evento . Após inscrito, você será inserido(a) no grupo Ciclo de Conversas no WhatsApp. Neste grupo, será divulgado o link para o evento. Destacamos que é necessário fazer a inscrição nesta Roda mesmo que você tenha se inscrito para a 1ª. Nesta Roda, sortearemos duas lembranças: Ensaios fotográficos virtuais com a Susie Baxter-Seitz.

Vem com a gente conhecer mais das gurias que construíram e constroem o Rugby Gaúcho!

Formulário de Inscrição: https://forms.gle/ ZV3MTDXQoqETEBpe7

Link para ESTREIA no Youtube: https://youtu.be/hvKHjQe9UCw