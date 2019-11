ARTIGO COM VÍDEOS – As grandes estrelas do rugby mundial voltaram a campo! Neste fim de semana, com os mais fortes clubes da Europa estreando na edição 2019-20 da Heineken Champions Cup, a máxima competição do continente.

O atual campeão Saracens caiu contra o Racing, mas o vice campeão Toulouse largou com vitória, ao passo que os fortes Leinster, Munster, Clermont e Exeter Chiefs também triunfaram.

Grupo 1: Leinster voa baixo



Pelo Grupo 1, o maior campeão europeu, o Leinster, da Irlanda, largou com grande vitória sobre os italianos do Benetton Treviso: 33 x 19, com direito a try de Jonny Sexton e hat-trick (3 tries) de Ringrose.

Na mesma chave, ainda rolou a vitória dos ingleses do Northampton Saints por 25 x 14 sobre os franceses do Lyon, atuais líderes do Top 14. O galês Dan Biggar brilhou com 6 penais para os Saints.



Grupo 2: Exeter Chiefs larga confiante



Um dos times de destaque da Inglaterra, atual vice campeão da Premiership, o Exeter Chiefs largou com vitória na Heineken Champions Cup, vencendo na França o La Rochelle por 31 x 12. Jogo de 4 tries para os Chiefs, que arrancaram precioso ponto bônus como visitantes.

O Grupo 2 é dos mais complicados e quem também começou bem foi o Glasgow Warriors, da Escócia, que fez 13 x 07 sobre os ingleses do Sale Sharks, ainda sem Faf de Klerk. Daniel Van der Merwe marcou o try da vitória dos Warriors.



Grupo 3: Clermont implacável



No Grupo 3, o poderoso Clermont, da França, começou com tudo sua campanha, vencendo os ingleses do Harlequins por 53 x 21, em um dilúvio de tries. Os franceses marcaram impressionantes 7 tries, com Raka marcando 2 e Yato também outros 2. Poderio fijiano no clube amarelo.

Enquanto isso, os norte-irlandeses do Ulster arrancaram importante vitória fora de casa sobre os ingleses do Bath por 17 x 16, com Cooney chutando penal da vitória no fim do jogo.





Grupo 4: “Grupo da Morte” começa com Munster e Racing vencendo



O “grupo da morte” da Heineken Champions Cup é o 4, que começou com o Munster, da Irlanda, conquistando crucial vitória bonificada fora de casa sobre os galeses do Ospreys: 31 x 13. O pilar James Cronin marcou o try do bônus já com o tempo esgotado.

No domingo, fechando a rodada, o atual campeão Saracens, da Inglaterra, foi a Paris encarar o Racing e o time francês brilhou triunfando por 30 x 10. O clube de Londres vive o inferno após perder 35 pontos na classificação da Premiership inglesa e agora deposita suas atenções na permanência na liga nacional. Com isso, os Sarries não tiveram elenco completo contra o Racing, que fez valer sua força e arrancou ponto bônus. Tries da vitória com Vakatawa, Teddy Thomas, Finn Russell e Wenceslas Lauret.

Grupo 5: Toulouse sonha alto



O poderoso Toulouse, da França, abriu com vitória a Heineken Champions Cup. Pelo Grupo 5, o atual vice campeão do continente venceu fora de casa o bom time inglês do Gloucester por 25 x 20, com Bézy marcando o único try dos visitantes, que produziram uma épica virada na segunda etapa.

Por fim, o Connacht, da Irlanda, derrotou os franceses do Montpellier por 23 x 20. Os Montpellier abriu o jogo com vitória do neozelandês Aaron Cruden, mas não sustentou a frente, com os verdes cruzando o in-goal 3 vezes na partida.





Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



Gloucester 20 x 25 Toulouse, em Gloucester

Bath 16 x 17 Ulster, em Bath

Glasgow Warriors 13 x 07 Sale Sharks, em Glasgow

La Rochelle 12 x 31 Exeter Chiefs, em La Rochelle

Leinster 33 x 19 Benetton Treviso, em Dublin

Clermont 53 x 21 Harlequins, em Clermont-Ferrand

Ospreys 13 x 31 Munster, em Swansea

Connacht 23 x 20 Montpellier, em Galway

Northampton Saints 25 x 14 Lyon, em Northampton

Racing 30 x 10 Saracens, em Paris

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 1 5 Northampton Saints Inglaterra Northampton 1 4 Lyon França Lyon 1 0 Benetton Treviso Itália Treviso 1 0 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 1 5 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 1 4 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 1 1 La Rochelle França La Rochelle 1 0 Grupo 3 Clermont França Clermont-Ferrand 1 5 Ulster Irlanda Belfast 1 4 Bath Inglaterra Bath 1 1 Harlequins Inglaterra Londres 1 0 Grupo 4 Racing França Paris 1 5 Munster Irlanda Limerick 1 5 Ospreys Gales Swansea 1 0 Saracens Inglaterra Londres 1 0 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 1 4 Connacht Irlanda Galway 1 4 Montpellier França Montpellier 1 1 Gloucester Inglaterra Gloucester 1 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.