As emoções da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia de clubes, estão de volta e já com a reta final da fase de grupos. Com transmissões da ESPN, a 5ª rodada poderá definir mais classificados às quartas de final. No momento, apenas o Leinster, da Irlanda, já está garantido na próxima fase matematicamente e outras 7 vagas ainda estão abertas.

Quem se garantirá? Hora dos melhores times da Europa irem para o tudo ou nada!

Quantas vagas estão em jogo?

A Heineken Champions Cup tem 20 times, divididos em 5 grupos com 4 times cada. Com isso:

Os campeões de cada grupo avançarão às quartas de final;

Também avançarão os 3 melhores 2ºs colocados;

Ainda haverá briga pelo mando de jogo das quartas de final. Como os duelos do mata-mata são em jogos únicos, os 4 melhores 1ºs colocados terão a vantagem do mando de jogo;

Nunca é demais lembrar que na competição a vitória vale 4 pontos, o empate 2, a derrota por até 7 pontos de diferença vale 1 ponto e a derrota superior a tal margem vale 0. Além disso, a equipe que marcar 4 tries ou mais na partida ganha um ponto extra. Isto é, uma vitória marcando 4 tries rende 5 pontos na classificação.

No momento, além do Leinster, estão em posições de avançarem às quartas de final: Exeter Chiefs (Inglaterra), Toulouse (França), Racing (França), Ulster (Irlanda), Clermont (França), Munster (Irlanda) e Gloucester (Inglaterra).

Grupo 1: Leinster classificado, mas a emoção segue

O Leinster (Irlanda) receberá o Lyon (França) e o Northampton Saints (Inglaterra) receberá o Benetton Treviso (França);

O Leinster lidera a chance e já está garantido, mas precisa vencer para ter o mando de jogo nas quartas;

O Lyon precisará vencer de todo modo para manter chances de classificação;

O Northampton Saints é hoje o pior 2º colocado do torneio e precisará vencer de todo modo;

O Benetton Treviso joga para manter suas remotas chances de avançar;

Grupo 2: Exeter Chiefs com um pé nas quartas

O Glasgow Warriors (Escócia) receberá o Exeter Chiefs (Inglaterra) e o La Rochelle (França) receberá o Sale Sharks (Inglaterra);

O Exeter Chiefs lidera a chave 10 pontos acima do Glasgow Warriors e precisa apenas de 1 ponto ou negar 5 pontos ao Glasgow para avançar;

O Glasgow precisa vencer com bônus e 17 pontos de vantagem o Exeter para ter chances de ser o primeiro colocado. Porém, qualquer vitória manterá os escoceses na briga por um dos 3 melhores 2ºs lugares. Hoje, Glasgow é o 4º melhor 2º;

La Rochelle e Sale Sharks têm ambos remotas chances de classificação;

Grupo 3: Clermont e Ulster travam grande batalha pela ponta



O Clermont (França) recebe o Ulster (Irlanda) e Bath (Inglaterra) recebe o Harlequins (Inglaterra);

O Ulster tem 1 ponto a mais que o Clermont e uma vitória simples classificará o Ulster, caso o Clermont não some bônus defensivo;

O Clermont é o melhor 2º colocado do momento e se vencer assumirá a liderança;

Independente do resultado do duelo, tanto Ulster como Clermont poderão se classificar matematicamente nesta rodada em caso de insucessos de Glasgow e Northampton nos outros grupos;

Tanto Ulster como Clermont precisam vencer também por conta da briga pelo mando de jogo das quartas de final. Hoje, o Ulster é o pior 1º colocado;

Bath e Harlequins já estão eliminados;

Grupo 4: Duelo de titãs entre Racing e Munster, com Saracens na espreita



O Racing (França) recebe o Munster (Irlanda) e o Ospreys (Gales) recebe o Saracens (Inglaterra);

O Racing lidera o “grupo da morte” com 6 pontos a mais que o vice Munster. Qualquer vitória dará a classificação matemática ao Racing, que também precisa vencer para buscar o mando de jogo nas quartas;

O Munster precisa de todo modo vencer o Racing para seguir sonhando com a liderança; Hoje, o Munster é o 2º melhor 2º colocado, mas se perder poderá sair da zona de classificação às quiartas;

O Saracens tem apenas 1 ponto a menos que o Saracens e precisa vencer para seguir sonhando com a classificação;

O Ospreys está eliminado;

Grupo 5: Toulouse quase lá



O Connacht (Irlanda) recebe o Toulouse (França) e o Gloucester (Inglaterra) recebe o Montpellier (França);

O Toulouse lidera a chave 9 pontos acima do Gloucester. Um empate garantirá o Toulouse na próxima fase. O gigante francês também busca a vitória para poder ter o mando de jogo nas quartas;

O Connacht é o 3º colocado do grupo, com apenas 1 ponto a menos que o vice líder Gloucester. Com isso, os irlandeses precisam da vitória para seguirem sonhando com vaga no mata-mata;

O Gloucester é hoje o 3º melhor 2º colocado do torneio. A vitória é obrigatória para seguir na zona de classificação;

O Montpellier tem chances remotas de avançar e precisa vencer de todo modo;

Challenge Cup também terá decisões

A segunda copa europeia, a Challenge Cup, chegará a sua 5ª rodada, tendo o mesmo formato da Heineken Champions Cup.

Curiosamente, todos os grupos terão confrontos entre líder e vice líder nesse fim de semana, o que facilita a matemática da luta pelas quartas de final:

No Grupo 1, os galeses do Dragons poderão avançar antecipadamente se vencerem os franceses do Castres;

No Grupo 2, todas as atenções estarão no duelo entre os franceses do Touion e os galeses do Scarlets. Vitória francesa assegurará o Toulon na próxima fase;

No Grupo 3, o Bordeaux, da França, receberá o Edinburgh, da Escócia. Os franceses têm apenas 1 ponto a mais que os escoceses na classificação, mas uma vitória, dependendo do placar, poderá dar classificação ao Bordeaux;

No Grupo 4, o líder é o Bristol Bears, da Inglaterra, que receberá os franceses do Brive, segundos colocados. Os Bears têm a situação mais tranquila da competição e avançarão às quartas antecipadamente mesmo se perder por até 35 pontos de diferença;

No Grupo 5, o líder Leicester Tigers, da Inglaterra, receberá o Cardiff Blues, de Gales. Os Tigers têm 5 pontos a mais hoje e se garantirão nas quartas se perderem por menos de 7 pontos;

Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 10 de janeiro



16h45 – La Rochelle (França) x Sale Sharks (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

16h45 – Bath (Inglaterra) x Harlequins (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 11 de janeiro



10h00 – Ospreys (Gales) x Saracens (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Clermont (França) x Ulster (Irlanda) – ESPN2 AO VIVO

12h15 – Glasgow Warriors (Escócia) x Exeter Chiefs (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Connacht (Irlanda) x Toulouse (França) – Watch ESPN AO VIVO

14h30 – Gloucester (Inglaterra) x Montpellier (França) – Watch ESPN AO VIVO

Domingo, dia 12 de janeiro



10h00 – Leinster (Irlanda) x Lyon (França) – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Northampton Saints (Inglaterra) x Benetton Treviso (Itália) – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Racing (França) x Munster (Irlanda) – ESPN2 AO VIVO

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 4 19 Northampton Saints Inglaterra Northampton 4 9 Lyon França Lyon 4 7 Benetton Treviso Itália Treviso 4 6 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 4 19 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 4 9 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 4 6 La Rochelle França La Rochelle 4 5 Grupo 3 Ulster Irlanda Belfast 4 17 Clermont França Clermont-Ferrand 4 16 Harlequins Inglaterra Londres 4 5 Bath Inglaterra Bath 4 3 Grupo 4 Racing França Paris 4 17 Munster Irlanda Limerick 4 11 Saracens Inglaterra Londres 4 10 Ospreys Gales Swansea 4 1 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 4 18 Gloucester Inglaterra Gloucester 4 9 Connacht Irlanda Galway 4 8 Montpellier França Montpellier 4 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sábado, dia 11 de janeiro



09h45 – Bordeaux (França) x Edinburgh (Escócia)

10h30 – Calvisano (Itália) x Pau (França)

11h00 – Castres (França) x Dragons (Gales)

11h00 – Stade Français (França) x Zebre (Itália)

11h00 – Agen (França) x Wasps (Inglaterra)

12h00 – Worcester Warriors (Inglaterra) x Enisei (Rússia)

12h00 – Bristol Bears (Inglaterra) x Brive (França)

13h00 – Bayonne (França) x London Irish (Inglaterra)

17h00 – Scarlets (Gales) x Toulon (França)

Domingo, dia 12 de janeiro

12h15 – Leicester Tigers (Inglaterra) x Cardiff Blues (Gales)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Dragons Gales Newport 4 15 Castres França Castres 4 13 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 4 10 Enisei Rússia Krasnoyarsk 4 0 Grupo 2 Toulon França Toulon 4 18 Scarlets Gales Llanelli 4 14 London Irish Inglaterra Reading / Londres 4 7 Bayonne França Bayonne 4 2 Grupo 3 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 4 17 Edinburgh Escócia Edimburgo 4 16 Wasps Inglaterra Coventry 4 6 Agen França Agen 4 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 4 19 Brive França Brive-la-Gaillarde 4 9 Zebre Itália Parma 4 6 Stade Français França Paris 4 5 Grupo 5 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 4 18 Cardiff Blues Gales Cardiff 4 13 Pau França Pau 4 10 Calvisano Itália Calvisano 4 1

- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.