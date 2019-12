Foi breve a pausa e a Heineken Champions Cup – a Copa Europeia de clubes, que reúne grandes craques do rugby europeu e mundial após a Copa do Mundo – está de volta com a terceira rodada de sua fase de grupos – e com transmissões da ESPN.

Grupo 1: batalha de líderes



Os ingleses do Northampton Saints e os irlandeses do Leinster vivem grande momento, liderando, respectivamente, a Premiership e o PRO14. Os dois também lideram o grupo e se enfrentar na Irlanda: quem vencer já pode ir festejando a aproximação da classificação às quartas.

- Continua depois da publicidade -

No outro embate, Lyon e Benetton jogam a vida. Quem perder, praticamente dará adeus às chances.

Grupo 2: Exeter buscando confirmar bom momento



No Grupo 2, os ingleses do Exeter Chiefs lideram o Grupo 2 e têm tudo para dispararem na ponta ao visitarem o Sale Sharks em dérbi inglês. Sale precisa vencer para seguir sonhando vivamente com o topo da chave.

Enquanto isso, de olho no resultado de seus concorrentes, o Glasgow, da Escócia, encara os franceses do La Rochelle para seguir na cola pela classificação. O La Rochelle joga em casa, onde sempre é forte, e precisa de todo modo vencer para seguir vivo.

Grupo 3: Ulster, Clermont atrás do topo



A temporada europeia dos irlandeses do Ulster começou bem e eles seguem na liderança do Grupo 3. Para se firmarem no topo, precisarão vencer em casa os ingleses do Harlequins, que precisam da vitória para entrarem de vez na luta por classificação. Enquanto isso, na cola do Ulster, está o Clermont, da França, que visita o desesperado Bath, da Inglaterra.

Grupo 4: Grupo da morte segue letal!



O Grupo 4 é o “grupo da morte” e o grande jogo da vez opõe dois campeões europeus: o Munster, da Irlanda, e o Saracens, da Inglaterra. Atual campeão, o Saracens está desesperado no Campeonato Inglês após perder pontos por quebra ilegal do teto salarial e está agora focado na permanência na elite nacional. Porém, o time de Londres venceu o Ospreys na rodada passada da Champions Cup e se colocou em posição de sonhar com classificação, na busca por novo título. A missão agora é vencer fora de casa o Munster. Para os irlandeses, vencer é obrigatório.

De olho no resultado estará o Racing, da França, que almeja se isolar na primeira posição em visita aos galeses do Ospreys, que sabem que têm que fazer milagre para poderem se classificar em chave tão difícil.

Grupo 5: Choque francês pela ponta



Por fim, no Grupo 5, o poderoso Toulouse é o grande líder e recebe o vice líder Montpellier, em duelo de forças francesas. Se o Toulouse vencer estará muito perto de avançar. Se der Montpellier, o grupo embolará de vez.

Enquanto isso, o Gloucester, da Inglaterra, e o Connacht, da Irlanda, se enfrentam em busca de reabilitação.

Challenge Cup também com ação

A segunda copa europeia, a Challenge Cup, também terá sua 3ª rodada entre sexta e sábado. Há muitos confrontos entre líder e vice líder em cada grupo. No Grupo 1, o líder Dragons, de Gales, encara o Worcester Warriors; no Grupo 2 tem o favorito Toulon contra o ascendente London Irish; e no Grupo 4, o Bristol Bears recebe o reabilitado Stade Français.

Já no Grupo 3 o líder Edinurgh encara o terceiro colocado Wasps., ao passo que o vice Bordeaux faz dérbi francês com o Agen. Por fim, no Grupo 5, o gigante Leicester Tigers defende o primeiro lugar recebendo o fraco Calvisano, mas a briga esquenta no outro duelo, entre Cardiff Blues e Pau.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 06 de dezembro

16h45 – Bath (Inglaterra) x Clermont (França) – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 07 de dezembro



10h00 – Leinster (Irlanda) x Northampton Saints (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Lyon (França) x Benetton Treviso (Itália) – Watch ESPN AO VIVO

12h10 – Ulster (Irlanda) x Harlequins (Inglaterra) – ESPN2 AO VIVO

12h15 – La Rochelle (França) x Glasgow Warriors (Escócia) – Watch ESPN AO VIVO

14h25 – Munster (Irlanda) x Saracens (Inglaterra) – ESPN2 AO VIVO

14h25 – Ospreys (Gales) x Racing (França) – Watch ESPN AO VIVO

Domingo, dia 08 de dezembro



10h00 – Gloucester (Inglaterra) x Connacht (Irlanda) – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Toulouse (França) x Montpellier (França) – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Sale Sharks (Inglaterra) x Exeter Chiefs (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 2 9 Northampton Saints Inglaterra Northampton 2 9 Benetton Treviso Itália Treviso 2 2 Lyon França Lyon 2 1 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 2 10 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 2 5 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 2 4 La Rochelle França La Rochelle 2 0 Grupo 3 Ulster Irlanda Belfast 2 8 Clermont França Clermont-Ferrand 2 6 Harlequins Inglaterra Londres 2 4 Bath Inglaterra Bath 2 2 Grupo 4 Racing França Paris 2 7 Munster Irlanda Limerick 2 7 Saracens Inglaterra Londres 2 5 Ospreys Gales Swansea 2 0 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 2 9 Montpellier França Montpellier 2 5 Connacht Irlanda Galway 2 4 Gloucester Inglaterra Gloucester 2 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 06 de dezembro

13h00 – Enisei (Rússia) x Castres (França)

16h00 – Agen (França) x Bordeaux (França)

16h35 – Edinburgh (Escócia) x Wasps (Inglaterra)

Sábado, dia 07 de dezembro

10h00 – Toulon (França) x London Irish (Inglaterra)

12h00 – Zebre (Itália) x Brive (França)

12h00 – Worcester Warriors (Inglaterra) x Dragons (Gales)

12h00 – Bristol Bears (Inglaterra) x Stade Français (França)

12h00 – Leicester Tigers (Inglaterra) x Calvisano (Itália)

16h45 – Cardiff Blues (Gales) x Pau (França)

17h00 – Bayonne (França) x Scarlets (Gales)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Dragons Gales Newport 2 10 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 2 5 Castres França Castres 2 4 Enisei Rússia Krasnoyarsk 2 0 Grupo 2 Toulon França Toulon 2 9 London Irish Inglaterra Reading / Londres 2 6 Scarlets Gales Llanelli 2 5 Bayonne França Bayonne 2 2 Grupo 3 Edinburgh Escócia Edimburgo 2 7 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 2 7 Wasps Inglaterra Coventry 2 5 Agen França Agen 2 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 2 10 Stade Français França Paris 2 4 Brive França Brive-la-Gaillarde 2 4 Zebre Itália Parma 2 1 Grupo 5 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 2 9 Cardiff Blues Gales Cardiff 2 6 Pau França Pau 2 5 Calvisano Itália Calvisano 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.