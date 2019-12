De sexta (13) a domingo (15), o rugby europeu seguirá nos holofotes com a quarta rodada da fase de grupos da Heineken Champions Cup, a Copa Europeia, máxima competição de clubes do continente, que conta com transmissão de todos os jogos pelo Watch ESPN (e 2 partidas por rodada na ESPN2).

Para quem quer aprender como apostar em esportes, esta rodada da Champions Cup oferece oportunidades, pois os confrontos serão os mesmos do final de semana passado, apenas com mandos invertidos.

A competição fechou a terceira rodada com 6 times invictos: Leinster, Exeter Chiefs, Ulster, Racing, Munster e Toulouse. A Heineken Champions Cup conta com 5 grupos de 4 times cada, com os campeões de cada grupo e somente os 3 melhores 2ºs colocados avançando às quartas de final, o que torna a quarta rodada já crucial para as ambições dos clubes europeus.

Pelo Grupo 1, o gigante irlandês Leinster (ainda invicto na temporada 2019-20 em todas as competições) recebe o vice líder Northampton Saints. O clube inglês lidera a Premiership e vivia bom momento até ser atropelado em casa pelo Leinster na rodada passada, 43 x 16. Com isso, o jogo desse sábado é crucial aos Saints, que respiram aliviado que Jonny Sexton não jogará pelo Leinster, lesionado.

No Grupo 2, os ingleses do Exeter Chiefs são os líderes e voltam a encarar os compatriotas do Sale Sharks, após dura vitória fora de casa no fim de semana passado. Nova vitória colocará os Chiefs muito próximos da classificação, mas enquanto isso os escoceses do Glasgow Warriors recebem os franceses do La Rochelle e, se vencerem, seguirão na cola do Exeter. Para o La Rochelle, é vida ou morte.

No Grupo 3, o Ulster lidera a chave e visita os Harlequins, da Inglaterra. No último confronto, os norte-irlandeses sofreram para vencerem por apenas 25 x 24. Com isso, o jogo em Londres é perigoso para o Ulster, que sabe que os Harlequins fazem já jogo pela vida. A vitória colocaria o Ulster muito próximo de avançar, mas a derrota poderá lhe custar a liderança, já que o forte Clermont vem na cola e tem tudo para vencer em casa os ingleses do Bath, lanternas.

O Grupo 4 é o chamado “grupo da morte” e a degola vai se aproximando do atual campeão europeu e inglês Saracens, cada vez mais focado na Premiership inglesa, após ter sido punido com perda de pontos por uso de atletas irregulares e ser lançado à zona de rebaixamento da liga nacional. Os Saracens jogam jogo da vida em casa contra os irlandeses do Munster e se vencerem voltarão a sonhar vivamente com a classificação. Porém, uma derrota significará que o Saracens realmente passará a se focar na Premiership. Enquanto isso, de olho em uma derrota do Munster está o Racing, da França, que lidera a chave e encara os Ospreys, de Gales, quase eliminados já.

Por fim, o Grupo 5 terá um clássico de poderosos franceses, com o invicto e líder Toulouse visitando o Montpellier, que ocupa o terceiro lugar e precisa vencer de todo modo para seguir forte na briga por classificação. O Montpellier seguiu investindo e conta com um elenco forte, com nomes como Picamoles e François Steyn, mas ainda não colheu os frutos e perdeu na rodada passada para a juventude brilhante do Toulouse, de Ntamack e Ramos (mas ainda sem o lesionado Dupont). Enquanto isso, os ingleses do Gloucester, vice líderes, visitam os irlandeses do Connacht, em jogo crucial para os dois lados, pois o Gloucester poderá se firmar na segunda posição e de fato brigar por classificação, ao passo que o Connacht ainda sonha com a vice liderança.

Challenge Cup também entra em decisões

A segunda copa europeia, a Challenge Cup, igualmente terá sua quarta rodada entre sexta e sábado. O torneio conta com 5 invictos, que têm tudo para se aproximarem da classificação: Toulon, Bristol Bears, Bordeaux, Edinburgh e Leicester Tigers.

No Grupo 2, o Toulon faz jogo importantíssimo contra o London Irish, ficando de olho no resultado do vice líder Scarlets contra o Bayonne. No Grupo 3, o Bordeaux lidera e recebe o Agen, ao passo que o Edinburgh encara o desesperado Wasps. Já no Grupo 4 o Bristol Bears também defende a ponta contra um gigante histórico desesperado, o Stade Français. Por sua vez, o Grupo 5 tem o Leicester Tigers na ponta e fazendo jogo tranquilo contra o Calvisano, mas ficando de olho no resultado de Cardiff Blues contra Pau, um dos jogos bons da rodada.

Apenas o Grupo 1 não conta com invictos e está embolado, com Dragons e Worcester Warriors fazendo duelo direto por vaga, enquanto o Castres corre por fora em visita ao Enisei, na Rússia.

Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2019-20



*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 13 de dezembro

16h40 – Racing (França) x Ospreys (Gales) – ESPN AO VIVO

16h45 – Harlequins (Inglaterra) x Ulster (Irlanda) – Watch ESPN AO VIVO

Sábado, dia 14 de dezembro

09h45 – Connacht (Irlanda) x Gloucester (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

09h45 – Benetton Treviso (Itália) x Lyon (França) – Watch ESPN AO VIVO

11h55 – Montpellier (França) x Toulouse (França) – ESPN2 AO VIVO

12h00 – Saracens (Inglaterra) x Munster (Irlanda) – Watch ESPN AO VIVO

14h15 – Leinster (Irlanda) x Northampton Saints (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

14h15 – Glasgow Warriors (Escócia) x La Rochelle (França) – Watch ESPN AO VIVO

Domingo, dia 15 de dezembro

10h00 – Exeter Chiefs (Inglaterra) x Sale Sharks (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Clermont (França) x Bath (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 3 14 Northampton Saints Inglaterra Northampton 3 9 Lyon França Lyon 3 6 Benetton Treviso Itália Treviso 3 2 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 3 14 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 3 8 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 3 6 La Rochelle França La Rochelle 3 1 Grupo 3 Ulster Irlanda Belfast 3 12 Clermont França Clermont-Ferrand 3 11 Harlequins Inglaterra Londres 3 5 Bath Inglaterra Bath 3 2 Grupo 4 Racing França Paris 3 12 Munster Irlanda Limerick 3 11 Saracens Inglaterra Londres 3 6 Ospreys Gales Swansea 3 0 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 3 13 Gloucester Inglaterra Gloucester 3 7 Montpellier França Montpellier 3 5 Connacht Irlanda Galway 3 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 13 de dezembro

14h00 – Castres (França) x Enisei (Rússia)

16h00 – Pau (França) x Cardiff Blues (Gales)

16h00 – Brive (França) x Zebre (Itália)

17h00 – Dragons (Gales) x Worcester Warriors (Inglaterra)

Sábado, dia 14 de dezembro

10h00 – Bordeaux (França) x Agen (França)

10h30 – Calvisano (Itália) x Leicester Tigers (Inglaterra)

12h00 – Wasps (Inglaterra) x Edinburgh (Escócia)

12h00 – London Irish (Inglaterra) x Toulon (França)

16h45 – Scarlets (Gales) x Bayonne (França)

17h00 – Stade Français (França) x Bristol Bears (Inglaterra)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Dragons Gales Newport 3 11 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 3 10 Castres França Castres 3 8 Enisei Rússia Krasnoyarsk 3 0 Grupo 2 Toulon França Toulon 3 14 Scarlets Gales Llanelli 3 9 London Irish Inglaterra Reading / Londres 3 6 Bayonne França Bayonne 3 2 Grupo 3 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 3 12 Edinburgh Escócia Edimburgo 3 12 Wasps Inglaterra Coventry 3 5 Agen França Agen 3 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 3 15 Zebre Itália Parma 3 6 Brive França Brive-la-Gaillarde 3 5 Stade Français França Paris 3 4 Grupo 5 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 3 14 Cardiff Blues Gales Cardiff 3 11 Pau França Pau 3 5 Calvisano Itália Calvisano 3 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.