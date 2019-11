A Sudamérica Rugby (confederação sul-americana) confirmou que na próxima semana Montevidéu, no Uruguai, receberá o Sul-Americano M19 de 2019, que valerá a única vaga sul-americana no Troféu Mundial M20 de 2020 (World Rugby U20s Trophy, a 2ª divisão mundial, que será na Espanha, em setembro do ano que vem).

Além disso, o torneio valerá 3 vagas no novo Americas Rugby Championship M20 de 2020, que ainda terá seus detalhes revelados. O 4º colocado disputará o Americas Rugby Challenge M20 do próximo ano, que contará ainda com Colômbia e México.

No próximo dia 27 de novembro, o Brasil fará uma semifinal contra o Chile, enquanto Uruguai e Paraguai farão a outra semifinal. A grande final e a valiosa disputa de 3º lugar serão no dia 30.

A Argentina não participa das disputas por já estar garantida no Americas Rugby Championship M20 e no Campeonato Mundial M20 (World Rugby U20s Championship, a 1ª divisão mundial).

Mudanças no sistema

Em 2019, o Sul-Americano Juvenil que foi realizado para o rugby de 15 jogadores foi o M20, que serviu como preparação para o Brasil receber o Troféu Mundial M20. Foi ainda realizado o Sul-Americano M18 Challenge, com jogos em tempo reduzido. Tal competição serviu para preparar as seleções para a mudança no sistema. A partir deste fim de ano, o Sul-Americano Juvenil será na categoria M19, dando vagas para os torneios M20 do ano seguinte, o que permitirá a continuidade do trabalho com os mesmos elencos.