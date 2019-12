Finalmente os All Blacks definiram o novo treinador. Após Steve Hansen deixar o comando da seleção ao final da Copa do Mundo, a federação da Nova Zelândia estava realizando um longo processo seletivo para definir seu novo treinador. A opção foi caseira, com o auxiliar técnico de Hansen sendo efetivado como treinador principal.

Trata-se de Ian Foster, de 54 anos, que foi treinador dos Chiefs, do Super Rugby, de 2004 a 2011. Desde então, Foster era auxiliar nos All Blacks, tendo participado do título mundial de 2015.

Como atleta, Foster nunca defendeu os All Blacks, mas jogou pelos Chiefs como abertura no início da era profissional, defendendo a equipe no Super Rugby entre 1996 e 1998.