O Super Rugby Aotearoa, a competição entre os 5 super times da Nova Zelândia (Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders), terá seu encerramento no dia 16 de agosto. Depois, qual será o calendário para os neozelandeses?

O técnico dos All Blacks Ian Foster confirmou que no dia 29 de agosto será disputado um duelo entre as seleções ressuscitadas da Ilha do Norte e da Ilha do Sul da Nova Zelândia. Depois, no dia 11 de setembro, será dada a largada para a Mitre 10 Cup, o Campeonato Neozelandês, com as tradicionais seleções provinciais do país, tendo final no dia 28 de novembro.

Mitre 10 Cup mantida

Muito se falava numa redução da Mitre 10 Cup, mas a competição manteve seu formato para 2020 mesmo após a pandemia, com 14 equipes separadas em 2 divisões de 7 times cada. Serão jogadas 10 rodadas, com cada time fazendo 6 jogos contra concorrentes de sua divisão e 4 da outra divisão, seguidas de semifinais e final.

Na Premiership, a 1ª divisão, estarão: Tasman, Wellington, Canterbury, Auckland, North Harbor, Waikato e Bay of Plenty;

No Championship, a 2ª divisão, estarão: Counties Manukau, Hawke’s Bay, Otago, Manawatu, Taranaki, Northland e Southland;

A volta do Norte vs Sul: tem história!

Entre 1897 e 1995, a Nova Zelândia teve em quase todos os anos a disputa do duelo entre as seleções da Ilha do Norte e da Ilha do Sul do país. O jogo é, portanto, tradicional, mas que foi retirado do calendário em 1996 com a profissionalização do rugby. A partida foi realizada em 2012 como amistoso em Dunedin, mas a ideia de retomá-la morreu ali.

Em um total de 80 jogos entre as duas equipes, houve amplo domínio da Ilha do Norte, com 50 vitórias, contra 27 vitórias da Ilha do Sul e 3 empates. A Ilha do Norte é a maior do país, hoje com cerca de 3,7 milhões de habitantes e casa dos Blues, Chiefs e Hurricanes. A Ilha do Sul tem cerca de 1,1 milhão de habitantes e conta com Crusaders e Highlanders.

Tradicionalmente o Norte veste preto e o Sul veste branco.