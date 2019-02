A FLO Rugby é pura folia ovalada nesse feriadão de Carnaval! São nada menos que 10 jogos ao vivo para quem assina o canal online, entre PRO14 e Rugby Europe Championship.

O PRO14 (a liga de equipes de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul) chegará às sua 17ª rodada, isto é, após o carnaval faltarão somente 4 rodadas para conhecermos os confrontos de mata-mata.

Na sexta, o Leinster, da Irlanda, já classificado ao mata-mata, poderá assegurar vaga direta às semifinais – com tamanha antecedência – se vencer em casa os sul-africanos do Cheetahs. Já no sábado tem Munster e Glasgow podendo carimbar suas vagas no mata-mata em jogos contra Scarlets e Zebre, respectivamente, enquanto os duelos pelas outras 3 vagas seguem alucinantes. Na Conferência A, o Cardiff Blues tem a vantagem e receberá o Kings, ao passo que Connacht e Ospreys farão confronto direto. Já na Conferência B tem o duelo de arrepiar entre Benetton Treviso e Edinburgh valendo a vice liderança no sábado. Por fim, no domingo, o Ulster joga para se manter na zona de classificação da Conferência B encarando o Dragons.

Já pelo Rugby Europe Championship – o “Six Nations B” – o sábado começará com jogo bom entre Rússia e Alemanha e com a Geórgia favorita visitando a Bélgica. Mas o prato principal será no domingo com o jogo que promete muito entre Espanha e Romênia.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 1º de março

16h35 – PRO14 – Leinster x Cheetahs – FLO RUGBY AO VIVO

Sábado, dia 02 de março

11h00 – Rugby Europe Championship – Alemanha x Rússia – FLO RUGBY AO VIVO

11h45 – PRO14 – Connacht x Ospreys – FLO RUGBY AO VIVO

12h00 – Rugby Europe Championship – Bélgica x Geórgia – FLO RUGBY AO VIVO

12h00 – PRO14 – Benetton Treviso x Edinburgh – FLO RUGBY AO VIVO

14h00 – PRO14 – Scarlets x Munster – FLO RUGBY AO VIVO

14h15 – PRO14 – Zebre x Glasgow Warriors – FLO RUGBY AO VIVO

16h35 – PRO14 – Cardiff Blues x Kings – FLO RUGBY AO VIVO

Domingo, dia 03 de março

08h45 – Rugby Europe Championship – Espanha x Romênia – FLO RUGBY AO VIVO

12h00 – PRO14 – Dragons x Ulster – FLO RUGBY AO VIVO

PRO14

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Munster Irlanda Limerick/Cork 16 57 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 16 56 Cardiff Blues Gales Cardiff 16 42 Connacht Irlanda Galway 16 42 Ospreys Gales Swansea 16 39 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 16 36 Zebre Itália Parma 16 18 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 16 68 Benetton Treviso Itália Treviso 16 46 Ulster Irlanda Belfast 16 44 Edinburgh Escócia Edimburgo 16 42 Scarlets Gales Llanelli 16 41 Dragons Gales Newport 16 19 Kings África do Sul Porto Elizabeth 16 19

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Rugby Europe Championship

Seleção Jogos Pontos Geórgia 2 9 Rússia 2 6 Romênia 2 5 Espanha 2 4 Bélgica 2 4 Alemanha 2 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;