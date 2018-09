ARTIGO COM VÍDEOS – Łódź, na Polônia, foi palco neste fim de semana da quarta e última etapa do Grand Prix Europeu de Sevens, o Circuito Europeu Masculino, que define os classificados europeus ao Hong Kong Sevens de 2019 (a 2ª divisão mundial).

Enquanto as nações da elite mundial – França, Inglaterra, Gales e Espanha – usam o Grand Prix para desenvolverem seus planteis de sevens, as demais nações jogam com a gana de um lugar ao sol e a Irlanda provou o grande momento de seu sevens, conquistando de forma invicta o torneio para erguer taça. Foi o 3º título em 4 etapas no Grand Prix Europeu para a Irlanda, que comprovou sua superioridade batendo a Alemanha na final por 33 x 05.

Os alemães foram a sensação do circuito, alcançando 3 vices em 4 etapas, para carimbarem classificação a Hong Kong. Já a Rússia, que foi rebaixada da Série Mundial de Sevens 2017-18, conseguiu assegurar a 3ª e última vaga europeia em Hong Kong, mas não fez um bom torneio na Polônia, acabando apenas no suficiente 5º lugar. Portugal, que já foi grande no mundo do sevens, acabou com o terceiro lugar em solo polonês, o que não foi o bastante para devolver os lusos a Hong Kong.

O time rebaixado foi a Suécia, que fez bom torneio em Łódź, flertando com vitória histórica sobre a Inglaterra, mas que não evitou o rebaixamento para a segunda divisão europeia de 2019.

Peru é o melhor do M19 na 2ª divisão da América do Sul

Enquanto isso, na Costa Rica, foi jogada a 2ª divisão do Sul-Americano Juvenil, com Peru, Guatemala, Panamá e a Costa Rica se enfrentando em jogos M19 de XV em tempo reduzido, com 2 tempos de 20 minutos, permitindo 3 jogos num espaço de 2 dias. O Peru se sagrou campeão com largas vitórias e sem sofrer pontos: 60 x 00 sobre o Panamá, 90 x 00 sobre a Guatemala e 36 x 00 sobre a Costa Rica.

Grand Prix Sevens – Circuito Europeu de Sevens Masculino – 4ª etapa – em Łódź, Polônia

Grupo A: 1 Inglaterra, 2 Suécia, 3 França, 4 Geórgia;

Grupo B: 1 Rússia, 2 Alemanha, 3 Polônia, 4 Gales;

Grupo C: 1 Irlanda, 2 Espanha, 3 Portugal, 4 Itália;

Quartas de final: Inglaterra 07 x 19 Portugal, Rússia 21 x 24 França, Irlanda 47 x 05 Suécia, Alemanha 14 x 07 Espanha;

Semifinais pelo 9º lugar: Itália 17 x 07 Polônia, Geórgia 28 x 05 Gales;

Semifinais pelo 5º lugar: Espanha 26 x 24 Inglaterra, Rússia 26 x 07 Suécia;

Semifinais: Alemanha 14 x 07 Portugal, Irlanda 42 x 00 França;

3º lugar: Portugal 26 x 14 França, 5º lugar: Rússia 26 x 17 Espanha, 7º lugar: Inglaterra 29 x 24 Suécia, 9º lugar: Geórgia 31 x 12 Itália, 11º lugar: Gales 14 x 10 Polônia;

FINAL: Irlanda 35 x 05 Alemanha



Classificação da etapa: 1 Irlanda, 2 Alemanha, 3 Portugal, 4 França, 5 Rússia, 6 Espanha, 7 Inglaterra, 8 Suécia, 9 Geórgia, 10 Itália, 11 Gales, 12 Polônia;

Classificação geral final: 1 Irlanda* (campeã), 2 Alemanha*, 3 Rússia*, 4 Inglaterra, 5 Portugal, 6 França, 7 Itália, 8 Gales, 9 Espanha, 10 Geórgia, 11 Suécia (rebaixada), 12 Polônia**;

*Classificados ao Hong Kong Sevens 2019 (a 2ª divisão mundial)

**Polônia não foi rebaixada porque tem imunidade como país sede de uma das etapas;

Sul-Americano B M19 – em San José, Costa Rica

Sábado

Peru 60 x 00 Panamá

Costa Rica 17 x 12 Guatemala

Peru 90 x 00 Guatemala

Costa Rica 50 x 00 Panamá

Domingo

Guatemala 36 x 05 Panamá

Peru 36 x 00 Costa Rica