O Brasil não deu sorte com o Ranking mundial neste mês. Sem jogos valendo pontos para o ranqueamento, os Tupis viram a Holanda subir com vitória fora de casa no Rugby Europe Trophy, mas a Alemanha também caiu, deixando o Brasil em 27º.

No topo do Ranking não houve mudanças, mas a Irlanda encostou de vez na Nova Zelândia, após a histórica vitória do sábado.

Celebração quem teve foram os Estados Unidos, que passaram acima de Itália e Geórgia após vencerem fora de casa a Romênia.