ARTIGO COM VÍDEO – O novo time a ser batido no mundo. A Irlanda chegou a um momento ímpar em sua história neste sábado. Depois de festejar o título do Six Nations, a Irlanda e vencer série contra a Austrália na Oceania, agora os irlandeses festejar a maior vitória que alguém pode festejar no rugby: sobre os All Blacks, por históricos 16 x 09 (sem sofrer tries!). Jamais na história a Irlanda havia vencido a Nova Zelândia jogando em Dublin, sendo que o único triunfo da história dos irlandeses sobre os neozelandeses havia sido em campo neutro, em Chicago.

A Irlanda foi perfeita do início ao fim e simplesmente anulou o melhor time do mundo, que jogou longe do in-goal e não achou os espaços para penetrar a parede verde. Mais que isso, os All Blacks pecaram na quantidade de infrações, tendo problemas para lidarem com a força irlandesa no jogo de contato.

Os primeiros pontos saíram aos 10′ com penal chutado para a Irlanda por Sexton. Beauden Barrett respondeu na mesma moeda (em duelo de candidatos a melhor do mundo) aos 16′. Depois, a Irlanda, com mais volume de jogo, quase chegou a seu try, com Rob Kearney tendo a infelicidade de largar um rebote de chute cruzado, cometendo um knock-on milimétrico antes de apoiar a bola no in-goal. Sexton capitalizou com novo penal. 6 x 3.

A resposta neozelandesa foi rápida e mostrando a genialidade de Beauden Barrett, que desferiu drop goal preciso para igualar tudo. Porém, o momento era irlandês, com 63% de posse de bola. A pressão continuada das fases verdes resultou em uma sequência de 7 penais neozelandeses, que acabaram punidos com mais 3 pontos chutados por Sexton, quando parecia que a Irlanda ia querer tentar o try.

Mas o try saiu e foi no início do segundo tempo, em jogada brilhante da linha irlandesa, o ponta sensação Jacob Stockdale arrancou na ponta, chutou e apanhou na frente a bola para cravar no in-goal um tryzaço. 16 x 06.

A Nova Zelândia precisou reagir e conseguiu crescer no volume de jogo, mas parou na defesa irlandesa. Somente aos 68′ Barrett chutou novo penal, que deu esperanças aos kiwis, com 16 x 09 no marcador. Mas no fim, apesar do acúmulo de posse de bola, os All Blacks ficaram atipicamente sem alternativas e a vitória coube ao Trevo. Festa em Dublin.

Os All Blacks encerrarão a temporada visitando a Itália, ao passo que a Irlanda receberá os Estados Unidos.

Fantastic switch of play by Aki and the finish from Jacob Stockdale is absolutely world class. Brilliant try #IREvNZL pic.twitter.com/sJVkipGBwy — Gully Burrows (@gullyburrows93) 17 de novembro de 2018

16 09

Irlanda 16 x 09 Nova Zelândia, em Dublin

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Irlanda

Try: Stockdale

Conversão: Sexton (1)

Penais: Sexton (3)

15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Jonathan Sexton, 9 Kieran Marmion, 8 CJ Stander, 7 Dan Leavy, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Devin Toner, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Sean Cronin, 17 Jack McGrath, 18 Andrew Porter, 19 Iain Henderson, 20 Josh van der Flier, 21 Luke McGrath, 22 Joey Carbery, 23 Jordan Larmour;

Nova Zelândia

Penais: B Barrett (2)

Drop goal: B Barrett (1)

15 Damian McKenzie, 14 Ben Smith, 13 Jack Goodhue, 12 Ryan Crotty, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Ardie Savea, 6 Liam Squire, 5 Brodie Retallick, 4 Sam Whitelock, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Dane Coles, 17 Ofa Tuungafasi, 18 Nepo Laulala, 19 Scott Barrett, 20 Matt Todd, 21 TJ Perenara, 22 Richie Mo’unga, 23 Anton Lienert-Brown;