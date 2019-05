O PRO14 está de volta e logo com suas semifinais! Dois jogaços pela frente na sexta e no sábado, com craques em campo que estarão na Copa do Mundo – e jogos ao vivo na Flo Rugby.

Na sexta, os escoceses do Glasgow Warriors recebem o Ulster, da Irlanda do Norte. O Glasgow joga com um atrativo imenso: a final do PRO14 neste ano será justamente em Glasgow, o que significa a final dos sonhos para a equipe. Pela frente, os escoceses têm o Ulster, que dos semifinalistas é o maior azarão, de campanha discreta se comparado ao dos outros três. No último confronto, em abril, o Glasgow bateu em casa o Ulster por 30 x 07, no único embate entre eles na temporada.

Já o sábado terá o maior clássico da Irlanda – e talvez de todo o PRO14. É Leinster contra Munster, que vai lotar a RDS Arena em Dublin. O Leinster chegará à partida ferido. O clube mais forte da temporada até aqui foi derrotado no último sábado na final da Heineken Champions Cup europeia e agora precisa reerguer rapidamente a cabeça para enfrentar seu arquirrival. Mas o Munster não vence em Dublin desde 2015 e não é campeão desde 2011, peso esse que é uma pressão contra o Red Army. Mas, os visitantes terão a vantagem de terem descansado no último fim de semana. No último jogo em Dublin, em outubro, o Leinster venceu por 30 x 22, ao passo que em Limerick, casa do Munster, em dezembro, deu Munster por 26 x 17.

Por fim, o sábado ainda contará com mais um jogo: a Repescagem pelo 7º lugar, o jogo que vale a última vaga do PRO14 na Heineken Champions Cup europeia. E a partida será nada menos que o clássico de maior rivalidade em Gales, entre os vizinhos Ospreys e Scarlets. É a base da seleção galesa em campo dividida entre os dois times. Em dezembro, o Ospreys venceu em casa o Scarlets por 19 x 12, ao passo que antes, em outubro, deu Scarlets no duelo 20 x 17.

Assista ao PRO14 na FLO!

A FloRugby está já disponível para o público brasileiro oferecendo as transmissões ao vivo do PRO14 e do Rugby Europe Championship. Os pacotes – que incluem todos os demais esportes (lutas, atletismo, futebol, futebol americano, vôlei e outros) – vão de 30 dólares (R$110, mensal) a 150 dólares (R$550, assinatura anual). Curtiu? Clique aqui, conheça mais e assine já!

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 17 de maio

15h35 – Glasgow Warriors (Escócia) x Ulster (Irlanda) em Glasgow – Semifinal – FLO RUGBY AO VIVO



Sábado, dia 18 de maio

10h30 – Leinster (Irlanda) x Munster (Irlanda), em Dublin – Semifinal – FLO RUGBY AO VIVO



15h45 – Ospreys (Gales) x Scarlets (Gales), em Swansea – Repescagem pela Champions Cup – FLO RUGBY AO VIVO