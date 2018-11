ARTIGO COM VÍDEO – A Itália viveu emoções do rugby feminino no último domingo. A seleção da casa recebeu amistoso contra a Escócia e brilhou, mostrando sua força. Implacáveis 38 x 00, com destaque para nada menos que 3 tries (hat-trick) da centro Sillari.

Enquanto isso, o XV masculino pegava fogo no país com as disputas do Top 12. O Fiamme Oro foi destaque vencendo em Roma o Rovigo por 22 x 17, para afundar o poderoso oponente. A liderança é do Petrarca Padova, que fez 15 x 12 sobre a Lazio.

38 00

- Continua depois da publicidade -

Itália 38 x 00 Escócia, em Calvisano





Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

Fiamme Oro 22 x 17 Rovigo

Emilia 31 x 19 Verona

I Medicei 10 x 22 Viadana

Valsugana 00 x 45 Calvisano

Petrarca 15 x 12 Lazio

Mogliano 26 x 15 San Donà

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 6 25 Fiamme Oro Roma 6 23 Calvisano Calvisano 6 22 Valorugby Emilia Reggio Emilia 6 21 Mogliano Mogliano Veneto 6 19 Viadana Viadana 6 15 Rovigo Rovigo 6 15 I Medicei Florença 6 10 Lazio Roma 6 10 San Donà San Donà di Piave 6 9 Verona Verona 6 5 Valsugana Padova 6 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento