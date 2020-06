A Cebrace, patrocinadora do Jacareí Rugby, realizou mais uma doação de cestas básicas à Prefeitura de Jacareí. Na quinta-feira (25), os atletas do Jacareí Rugby ajudaram a descarregar novas 580 cestas doadas pela empresa, no Educamais Centro, ao programa do município que tem como objetivo auxiliar famílias em vulnerabilidade durante o período de isolamento social.

Sensibilizada pelo cenário atual de pandemia e com iniciativa de apoiar a comunidade onde a planta está inserida, a Cebrace já realizou a doação de 1160 cestas, somando a primeira com a segunda ação. O Jacareí Rugby esteve presente para descarregar e organizar as novas doações em mais uma ação da campanha “Jacareí Rugby em campo contra o Covid-19”.

“A gente fica muito feliz em ter a Cebrace como nossa parceira. A empresa está apoiando ativamente a comunidade e buscando diminuir os impactos causados pela pandemia durante esse período. O Jacareí Rugby também está engajado em ajudar nessas ações para apoiar a comunidade”, disse Arthur Mota, treinador do Jacareí Rugby.

Em 2019, a Cebrace patrocinou o Jacareí Rugby para o Campeonato Brasileiro de Rugby. Neste ano, as partes ainda mantêm a parceria e estão em tratativas de expansão e continuidade de atividades em Jacareí.

Vale lembrar, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é importante que as pessoas fiquem em suas residências e só saiam de caso seja realmente necessário.

O Jacareí Rugby tem patrocínio de SHA Alimentos, Cebrace – A Marca do Vidro e Sanrad Uniformes de Rugby, incentivo de CCR Nova Dutra, Instituto CCR e Latecoere, parceria com o SESI-SP Jacareí e Prefeitura Municipal de Jacareí, apoio de CNA Inglês Definitivo, Plani, Fisioterapia Mercadante, Core Sport, Tintas Duralatex, Biguetti e Dutrafer, e leis de incentivo Fadenp e Lei de Incentivo ao Esporte.

Texto: Jacareí Rugby