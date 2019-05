Neste final de semana foi realizada a segunda etapa do Circuito Paulista de XV Juvenil, no campo do Balneário, em Jacareí. As categorias presentes na etapa foram a M16 com 7 equipes, e a M20, com 3 equipes. O Circuito é uma iniciativa da Federação Paulista que evoluiu a partir dos bem sucedidos Festivais de 2018, mostrando um caminho promissor para a expansão das categorias de base.

Iniciando nesta etapa, as equipes do M16 fizeram jogos acirrados dentro do formato estabelecido de 1 tempo de 20 minutos para cada jogo. Jacareí montou duas equipes para a etapa e conseguiu 100 de aproveitamento com suas equipes, com as equipes separadas como Jacareí Vermelho e Jacareí Preto; apenas a equipe vermelha, presente no grupo A, teve seus os pontos validados na classificação geral. No grupo B, o SPAC, mantendo a força demonstrada durante o Torneio Início – também realizado em Jacareí – terminou o dia no topo da tabela com 3 vitórias, apenas perdendo o amistoso contra o Jacareí Preto. O SPAC também terminou com o artilheiro da etapa: Guilherme dos Santos com 17 pontos no total.

Com os grupos definidos, houve o cruzamento dos grupos para definir a classificação da rodada e o jogo final entre os cabeças de cada chave. O SPAC conseguiu o terceiro lugar na etapa após um grande embate de 12×5 contra o Pasteur, demonstrando um bom trabalho das categorias de base da capital. A final foi caseira entre Jacareí Vermelho e Jacareí Preto, onde o representante principal dos jacarés dominou amplamente a final, vencendo o jogo 19×0 e sagrando-se campeão da etapa.

Dentro da categoria M20, jogando no formato de 2 tempos de 17 minutos cada, o São José se saiu campeão da etapa, vencendo seus dois jogos e alavancou sua vantagem na liderança da categoria com 44 pontos no total, seguido por Pasteur e Jacareí, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Destaque fica por conta de Bryan Alves dos Santos, do Pasteur, com 12 pontos, até o momento o único a ter feito mais de um try na etapa.

Circuito Paulista Juvenil de XV – 2a etapa

Dia 26/05/2019 a partir das 09h00

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

M20 – São José 19 x 05 Jacareí

M16 – Jacareí 21 x 00 Cougars

M16 – SPAC 10 x 12 Jacareí B

M16 – São José 12 x 00 Ilhabela

M20 – Pasteur 17 x 05 Jacareí

M16 – Pasteur 17 x 00 Cougars

M16 – SPAC 20 x 00 Ilhabela

M16 – São José 05 x 07 Jacareí B

M20 – São José 20 x 00 Pasteur

M16 – Ilhabela 05 x 07 Jacareí B

M16 – SPAC 12 x 00 São José

M16 – Jacareí 21 x 05 Pasteur

M16 – 3º A x 3º B – São José 05 x 00 Cougars

M16 – 2º A x 2º B – SPAC 12 x 05 Pasteur

M16 – 1º A x 1º B – Jacareí 19 x 00 Jacareí B