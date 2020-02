O Jacareí é tricampeão brasileiro de sevens masculino e já é o segundo maior campeão da história da categoria. Neste domingo, os Jacarés ergueram a taça no torneio único do Super Sevens Masculino, no Volkswagen Clube, em Taubaté, com vitória na grande final sobre o Farrapos, em dramático duelo decidido na prorrogação. Jacareí, Farrapos e Desterro (que venceu o Pasteur na decisão do 3º lugar) conquistaram o Bolsa Atleta.

O torneio contou com somente 8 participantes e o primeiro dia foi intenso, pois não seriam disputadas quartas de final no domingo. O Farrapos derrotou justamente o Jacareí na partida de abertura por 14 x 07, com os Jacarés avançando às semis por conta de vitória sobre o vizinho São José por 21 x 07. O Sanja foi ainda derrotado em outro jogo apertado pelo Farrapos, que esteve voando na primeiro dia: 19 x 14.

No Grupo B, quem cantou mais alto foi o Pasteur, que fechou o primeiro dia invicto, despachando Poli e Engenharia Mackenzie e se impondo sobre o Desterro (27 x 00). Os catarinenses, ainda assim, festejaram 42 x 07 sobre a Engenharia e 19 x 07 sobre a Poli para irem às semis.

O fôlego do Farrapos estava em dia e o clube de Bento Gonçalves bateu o Desterro na semifinal por contundentes 33 x 07, ao passo que o Jacareí se superou com 19 x 07 sobre o Pasteur. O resultado foi impactante para os Galos, que sentiram o golpe e perderam a crucial disputa de terceiro lugar contra o Desterro, 19 x 17, no detalhe da conversão.

Na final, o Farrapos abriu o placar sobre o Jacareí, mas os paulistas reagiram e empataram com Drudi. A igualdade prevaleceu até o fim, com 7 x 7 ao encerramento do tempo normal. Na prorrogação, Renatinho foi o herói com o try do título do Jacareí. 12 x 07. Apesar da derrota, o melhor resultado do Farrapos na história do torneio.

Placares

Dia Hora Equipe vs Equipe Grupo/Fase 15/02/2020 10:00 Jacareí 07 X 14 Farrapos Grupo A 15/02/2020 10:20 São José 12 X 05 SPAC Grupo A 15/02/2020 11:00 Desterro 42 X 07 Engenharia Mackenzie Grupo B 15/02/2020 11:20 Pasteur 21 X 00 Poli Grupo B 15/02/2020 13:20 Jacareí 26 X 00 SPAC Grupo A 15/02/2020 13:40 São José 14 X 19 Farrapos Grupo A 15/02/2020 14:00 Desterro 19 X 07 Poli Grupo B 15/02/2020 14:20 Pasteur 33 X 00 Engenharia Mackenzie Grupo B 15/02/2020 15:40 Jacareí 21 X 07 São José Grupo A 15/02/2020 16:00 SPAC 07 X 36 Farrapos Grupo A 15/02/2020 16:20 Desterro 00 X 27 Pasteur Grupo B 15/02/2020 16:40 Poli 33 X 31 Engenharia Mackenzie Grupo B 16/02/2020 10:00 São José 21 X 14 Engenharia Mackenzie Semifinal pelo 5º lugar 16/02/2020 10:20 Poli 07 X 29 SPAC Semifinal pelo 5º lugar 16/02/2020 10:40 Farrapos 33 X 07 Desterro Semifinal pelo 1º lugar 16/02/2020 11:00 Pasteur 07 X 19 Jacareí Semifinal pelo 1º lugar 16/02/2020 12:20 Engenharia Mackenzie 21 X 07 Poli Decisão de 7º ouro 16/02/2020 12:40 São José 07 X 00 SPAC Decisão de 5º lugar 16/02/2020 13:20 Desterro 19 X 17 Pasteur Decisão de 3º lugar 16/02/2020 13:40 Farrapos 07 X 12 Jacareí FINAL

