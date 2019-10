ARTIGO COM VÍDEOS – Um dos jogos mais icônicos da Copa do Mundo de Rugby em 2015 será repetido em 2019 e com ares ainda mais épicos. Japão e África do Sul se encontrarão em Tóquio no encerramento das quartas de final em jogo que promete ser de arrepiar.

Em 2015, no primeiro jogo na história entre as duas seleções, o Japão saiu inesperadamente vitorioso, fazendo aquela que é conhecida como a maior zebra da história dos Mundiais. Os dois países voltaram a duelar agora em setembro de 2019, em amistoso pré Mundial, em Kumagaya, e a África do Sul deu um troco pesado, atropelando os japoneses. No andar da Copa do Mundo, no entanto, os Brave Blossoms foram mágicos, derrotando Irlanda e Escócia para avançarem invictos pela primeira vez em sua história ao mata-mata. Já os Springboks tiveram uma derrota inconsequente diante dos All Blacks, mas se impuseram com contundência sobre a Itália. E agora?





Para o jogo mais importante da história do rugby japonês o técnico Jamie Joseph apostou na base do time que vinha jogando, sem surpresas. James Moore alinhará com o veterano Luke Thompson na segunda linha, ambos tacleadores de nível internacional, apoiados em uma das melhores primeiras linhas do torneio, de Jiwon Koo, o brilhante Shota Horie e Keita Inagaki. Já a terceira linha é incansável, com Kazuki Himeno, Pieter Labuschagne e Michael Leitch fazendo Mundial irrepreensível. Os Brave Blossoms até aqui garantiram dominação no jogo de contato a partir de um jogo rápido, de impacto, mas sobretudo de muita velocidade nas fases e no breakdown, o que não necessariamente será um tipo de jogo ruim para os Boks, que gostam do contato – e já provaram superioridade no amistoso pré Mundial nesse setor.

Na linha, os competentes Yutaka Nagare e Yu Tamura armam o jogo com o objetivo da bola chegar aos mágicos pontas Fukuoka e Matsushima, destaques do torneio. Nakamura e Lafaele nos centros são também homens confiáveis, enquanto a única troca inesperada ocorre na camisa 15, com Will Tupou deixando o time para a entrada de Ryohei Yamanaka.

- Continua depois da publicidade -

Rassie Erasmus, técnico da África do Sul, está ciente dos desafios que o intenso time japonês impõe e preparou o que tem de melhor para o embate. Os Springboks terão na primeira linha Mtawarira, Mbonambi (que ganhou a posição de Marx) e Malherbe, que prometem dar trabalho à primeira linha japonesa – e tendo peças de reposição no banco à altura. A segunda linha é uma das melhores do planeta com Etzebeth (problemas extra campo à parte) e De Jager (que ganhou a vaga de Mostert), enquanto a terceira linha é experiente e potente, com Piet-Steph Du Toit, Kolisi e Vermeulen sedentos por anularem os Brave Blossoms no setor.

Faf De Klerk é o homem da camisa 9, mas ainda não brilhou no Mundial. De todo modo, ele ao lado do 10 Handré Pollard formam uma dupla consistente, municiando uma dupla segura de centros de Damian De Allende e Lukhanyo Am – sem magia, mas consistentes – e uma dupla de pontas implacável com Makazole Mapimpi e Cheslin Kolbe, o grande destaque hoje da linha verde. Willie Le Roux, já sem o mesmo brilho de antes, é o fullback.

O jogo de chutes sul-africano é superior e a força no pack coloca os Springboks com o favoritismo teórico para a partida. No entanto, o Japão foi capaz de imprimir um ritmo de jogo que não foi seguido por seus oponentes até aqui e, se conseguir cansar os Boks sobremaneira, a vantagem pode pender para os donos da casa, que estarão vibrando em campo junto da torcida. Trata-se de um teste acima de tudo psicológico para os Boks. Para o Japão, é mais um capítulo de um conto de fadas que já é brilhante demais – e quer ser ainda mais marcante.

Quem vence as quartas de final da #RWC2019 #RugbyNaESPN no domingo: 🇯🇵Japão ou África do Sul🇿🇦? @ESPNagora — Portal do Rugby (@portaldorugby) October 18, 2019

Copa do Mundo de Rugby – Japão 2019

Domingo, dia 20 de outubro (Horário de Brasília)

QUARTAS DE FINAL

07h15 – Japão x África do Sul, em Tóquio – ESPN AO VIVO

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Assistentes: Ben O’Keefe (Nova Zelândia) e Luke Pearce (Inglaterra) / TMO: Rowan Kitt (Inglaterra)

Histórico: 2 jogos, 1 vitória do Japão e 1 vitória da África do Sul. Último jogo: Japão 07 x 41 África do Sul, em 2019 (amistoso);

Japão: 15 Ryohei Yamanaka, 14 Kotaro Matsushima, 13 Timothy Lafaele, 12 Ryoto Nakamura, 11 Kenki Fukuoka, 10 Yu Tamura, 9 Yutaka Nagare, 8 Kazuki Himeno, 7 Pieter Labuschagne, 6 Michael Leitch (c), 5 James Moore, 4 Luke Thompson, 3 Jiwon Koo, 2 Shota Horie, 1 Keita Inagaki;

Suplentes: 16 Atsushi Sakate, 17 Isileli Nakajima, 18 Asaeli Ai Valu, 19 Wimpie van der Walt, 20 Amanaki Lelei Mafi, 21 Fumiaki Tanaka, 22 Rikiya Matsuda, 23 Lomano Lava Lemeki;

África do Sul: 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira;

Suplentes: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Franco Mostert, 21 Francois Louw, 22 Herschel Jantjies, 23 François Steyn;

Dia Hora Cidade Seleção X Seleção Grupo/Fase Árbitro Central Assistente 1 Assistente 2 TMO 20/09 07:45 Tóquio JAPÃO 30 X 10 RÚSSIA Grupo A Nigel Owens (Gales) Nic Berry (Austrália) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 21/09 01:45 Sapporo AUSTRÁLIA 39 X 21 FIJI Grupo D Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Luke Pearce (Inglaterra) Andrew Brace (Irlanda) Rowan Kitt (Inglaterra) 21/09 04:15 Tóquio FRANÇA 23 X 21 ARGENTINA Grupo C Angus Gardner (Austrália) Jaco Peyper (África do Sul) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Marius Jonker (África do Sul) 21/09 06:45 Yokohama NOVA ZELÂNDIA 23 X 13 ÁFRICA DO SUL Grupo B Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Karl Dickson (Inglaterra) Graham Hughes (Inglaterra) 22/09 02:15 Osaka ITÁLIA 47 X 22 NAMÍBIA Grupo B Nic Berry (Austrália) Nigel Owens (Gales) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 22/09 04:45 Yokohama IRLANDA 27 X 03 ESCÓCIA Grupo A Wayne Barnes (Inglaterra) Pascal Gaüzère (França) Alexandre Ruiz (França) Graham Hughes (Inglaterra) 22/09 07:15 Sapporo INGLATERRA 35 X 03 TONGA Grupo C Paul Williams (Nova Zelândia) Mathieu Raynal (França) Shuhei Kubo (Japão) Ben Skeen (Nova Zelândia) 23/09 07:15 Toyota (Nagoya) GALES 43 X 14 GEÓRGIA Grupo D Luke Pearce (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Matthew Carley (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 24/09 07:15 Kumagaya (Saitama) RÚSSIA 09 X 34 SAMOA Grupo A Romain Poite (França) Jérôme Garcès (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Graham Hughes (Inglaterra) 25/09 02:15 Kamaishi FIJI 27 X 30 URUGUAI Grupo D Pascal Gaüzère (França) Angus Gardner (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Marius Jonker (África do Sul) 26/09 04:45 Fukuoka ITÁLIA 48 X 07 CANADÁ Grupo B Nigel Owens (Gales) Wayne Barnes (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 26/09 07:45 Kobe INGLATERRA 45 X 07 ESTADOS UNIDOS Grupo C Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Federico Anselmi (Argentina) Ben Skeen (Nova Zelândia) 28/09 01:45 Osaka ARGENTINA 28 X 12 TONGA Grupo C Jaco Peyper (África do Sul) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Rowan Kitt (Inglaterra) 28/09 04:15 Shizuoka JAPÃO 19 X 12 IRLANDA Grupo A Angus Gardner (Austrália) Jérôme Garcès (França) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 28/09 06:45 Toyota (Nagoya) ÁFRICA DO SUL 57 X 03 NAMÍBIA Grupo B Mathieu Raynal (França) Nic Berry (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Graham Hughes (Inglaterra) 29/09 02:15 Kumagaya (Saitama) GEÓRGIA 33 X 07 URUGUAI Grupo D Wayne Barnes (Inglaterra) Paul Williams (Nova Zelândia) Alexandre Ruiz (França) Marius Jonker (África do Sul) 29/09 04:45 Tóquio AUSTRÁLIA 25 X 29 GALES Grupo D Romain Poite (França) Luke Pearce (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 30/09 07:15 Kobe ESCÓCIA 34 X 00 SAMOA Grupo A Pascal Gaüzère (França) Nigel Owens (Gales) Federico Anselmi (Argentina) Graham Hughes (Inglaterra) 02/10 04:45 Fukuoka FRANÇA 33 X 09 ESTADOS UNIDOS Grupo C Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Wayne Barnes (Inglaterra) Shuhei Kubo (Japão) Rowan Kitt (Inglaterra) 02/10 07:15 Oita NOVA ZELÂNDIA 63 X 00 CANADÁ Grupo B Romain Poite (França) Pascal Gaüzère (França) Alexandre Ruiz (França) Marius Jonker (África do Sul) 03/10 02:15 Osaka GEÓRGIA 10 X 45 FIJI Grupo D Paul Williams (Nova Zelândia) Jaco Peyper (África do Sul) Matthew Carley (Inglaterra) Graham Hughes (Inglaterra) 03/10 07:15 Kobe IRLANDA 35 X 00 RÚSSIA Grupo A Jérôme Garcès (França) Mathieu Raynal (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Ben Skeen (Nova Zelândia) 04/10 06:45 Shizuoka ÁFRICA DO SUL 49 X 03 ITÁLIA Grupo B Wayne Barnes (Inglaterra) Romain Poite (França) Alexandre Ruiz (França) Rowan Kitt (Inglaterra) 05/10 02:15 Oita AUSTRÁLIA 45 X 10 URUGUAI Grupo D Mathieu Raynal (França) Jérôme Garcès (França) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 05/10 05:00 Tóquio INGLATERRA 39 X 10 ARGENTINA Grupo C Nigel Owens (Gales) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Andrew Brace (Irlanda) Marius Jonker (África do Sul) 05/10 07:30 Toyota (Nagoya) JAPÃO 38 X 19 SAMOA Grupo A Jaco Peyper (África do Sul) Angus Gardner (Austrália) Federico Anselmi (Argentina) Graham Hughes (Inglaterra) 06/10 01:45 Tóquio NOVA ZELÂNDIA 71 X 09 NAMÍBIA Grupo B Pascal Gaüzère (França) Luke Pearce (Inglaterra) Shuhei Kubo (Japão) Rowan Kitt (Inglaterra) 06/10 04:45 Kumamoto FRANÇA 23 X 21 TONGA Grupo C Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 08/10 07:15 Kobe ÁFRICA DO SUL 66 X 07 CANADÁ Grupo B Luke Pearce (Inglaterra) Angus Gardner (Austrália) Andrew Brace (Irlanda) Rowan Kitt (Inglaterra) 09/10 01:45 Kumagaya (Saitama) ARGENTINA 42 X 17 ESTADOS UNIDOS Grupo C Paul Williams (Nova Zelândia) Jaco Peyper (África do Sul) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Graham Hughes (Inglaterra) 09/10 04:15 Shizuoka ESCÓCIA 61 X 00 RÚSSIA Grupo A Mathieu Raynal (França) Wayne Barnes (Inglaterra) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 09/10 06:45 Oita GALES 29 X 17 FIJI Grupo D Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Karl Dickson (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 11/10 07:15 Shizuoka AUSTRÁLIA 27 X 08 GEÓRGIA Grupo D Pascal Gaüzère (França) Jérôme Garcès (França) Shuhei Kubo (Japão) Marius Jonker (África do Sul) 12/10 CANCELADO POR TUFÃO Toyota (Nagoya) NOVA ZELÂNDIA 00 X 00 ITÁLIA Grupo B Luke Pearce (Inglaterra) Wayne Barnes (Inglaterra) Alexandre Ruiz (França) Graham Hughes (Inglaterra) 12/10 CANCELADO POR TUFÃO Yokohama INGLATERRA 00 X 00 FRANÇA Grupo C Jaco Peyper (África do Sul) Nigel Owens (Gales) Andrew Brace (Irlanda) Ben Skeen (Nova Zelândia) 12/10 07:45 Fukuoka IRLANDA 47 X 05 SAMOA Grupo A Nic Berry (Austrália) Romain Poite (França) Brendon Pickerill (Nova Zelândia) Rowan Kitt (Inglaterra) 13/10 CANCELADO POR TUFÃO Kamaishi NAMÍBIA 00 X 00 CANADÁ Grupo B Paul Williams (Nova Zelândia) Pascal Gaüzère (França) Federico Anselmi (Argentina) Marius Jonker (África do Sul) 13/10 02:45 Osaka ESTADOS UNIDOS 19 X 31 TONGA Grupo C Nigel Owens (Gales) Jérôme Garcès (França) Shuhei Kubo (Japão) Graham Hughes (Inglaterra) 13/10 05:15 Kumamoto GALES 35 X 13 URUGUAI Grupo D Angus Gardner (Austrália) Luke Pearce (Inglaterra) Karl Dickson (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 13/10 07:45 Yokohama JAPÃO 28 X 21 ESCÓCIA Grupo A Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Mathieu Raynal (França) Matthew Carley (Inglaterra) Ben Skeen (Nova Zelândia) 19/10 04:15 Oita INGLATERRA X AUSTRÁLIA Quartas de final Jérôme Garcès (França) Romain Poite (França) Mathieu Raynal (França) Ben Skeen (Nova Zelândia) 19/10 07:15 Tóquio NOVA ZELÂNDIA X IRLANDA Quartas de final Nigel Owens (Gales) Pascal Gaüzère (França) Angus Gardner (Austrália) Graham Hughes (Inglaterra) 20/10 04:15 Oita GALES X FRANÇA Quartas de final Jaco Peyper (África do Sul) Nic Berry (Austrália) Paul Williams (Nova Zelândia) Marius Jonker (África do Sul) 20/10 07:15 Tóquio JAPÃO X ÁFRICA DO SUL Quartas de final Wayne Barnes (Inglaterra) Ben O'Keefe (Nova Zelândia) Luke Pearce (Inglaterra) Rowan Kitt (Inglaterra) 26/10 05:00 Yokohama Vencedor QF1 X Vencedor QF2 Semifinal 27/10 06:00 Yokohama Vencedor QF3 X Vencedor QF4 Semifinal 01/11 06:00 Tóquio Perdedor SF1 X Perdedor SF2 3º lugar 02/11 06:00 Yokohama Vencedor SF1 X Vencedor SF2 FINAL

Horários de Brasília