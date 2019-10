A Copa do Mundo vai mexendo com o Ranking Mundial do World Rugby. Após as quartas de final, a Nova Zelândia seguiu no primeiro lugar geral, derrubando a Irlanda para o quinto posto. A vice liderança é da Inglaterra, seguida por Gales e África do Sul, com o Japão caindo para oitavo e ficando atrás da França. A Austrália se manteve em sexto lugar.

Posição País 1º Nova Zelândia 2º Inglaterra 3º Gales 4º África do Sul 5º Irlanda 6º Austrália 7º França 8º Japão 9º Escócia 10º Argentina 11º Fiji 12º Itália 13º Tonga 14º Geórgia 15º Samoa 16º Espanha 17º Estados Unidos 18º Uruguai 19º Romênia 20º Rússia 21º Portugal 22º Canadá 23º Namíbia 24º Hong Kong 25º Holanda 26º Brasil 27º Bélgica 28º Alemanha 29º Chile 30º Suíça 31º Coreia do Sul 32º Quênia 33º Colômbia 34º Zimbábue 35º Polônia 36º Lituânia 37º Ucrânia 38º Tchéquia 39º Malta 40º Tunísia