O rugby japonês está mudando. Depois do anúncio de que 2020 será o último ano da franquia japonesa dos Sunwolves no Super Rugby, a JRFU (a federação japonesa) está planejando a criação da primeira liga totalmente profissional do país, batizada extraoficialmente de “Origin 12”, que deverá ter seu início em setembro de 2021 – com a competição rolando de setembro a março.

A atual liga japonesa, a Top League, não é considerada uma competição 100% profissional. Apesar de ter dezenas de atletas internacionais – vários de renome – a liga conta ainda com atletas japoneses semiprofissionais, isto é, que dividem-se entre o rugby e outras atividades profissionais. Além disso, os 16 times da Top League pertencem a empresas do país, sendo a continuidade da Japan Company Rugby Football Championship (velha competição de equipes amadoras formadas pelos funcionários das empresas japonesas), e não representam cidades, com vários times alternando jogos entre localidades distintas.

De acordo com Katsuyuki Kiyomiya, vice presidente da JRFU, a proposta é de seguir os passos da J-League, a liga japonesa de futebol, que até os anos 80 tinha o mesmo modelo da atual Top League de rugby.

A proposta revelada pelo site JaponRugby é de uma liga profissional de 12 times, cada um representando uma das cidades que serão sede da Copa do Mundo de 2019 (para aproveitar o estímulo do Mundial): : Sapporo, Kamaish, Kumagaya (Saitama), Tokyo, Yokohama, Shizuoka, Toyota (Nagoya), Higashi-Osaka (Osaka), Kobe, Fukuoka, Oita e Kumamoto. Cada equipe receberá o investimento de uma grande companhia japonesa, mantendo a tradição do país, ao passo que a Top League seguirá existindo como uma liga abaixo da Origin 12. É possível que algumas das atuais equipes da Top League migrem para a Origin 12, enquadrando-se ao novo formato. É especulado que os Sunwolves também integrem a liga, não mais ligados à JRFU.

Os detalhes sobre as equipes deverão ser anunciados após a Copa do Mundo.