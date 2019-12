A Confederação Brasileira de Rugby League em parceria com a Decathlon

Villa-Lobos e o Comitê da Copa do Mundo da Inglaterra de 2021 irá

promover um treino aberto e gratuito a todas as mulheres (+12) no dia 6

de Dezembro no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, às 19h.

A clínica será ministrada pela ex-atleta profissional da Seleção Inglesa e Leeds Rhinos, a multi campeã Lois Forsell, onde ensinará um pouco do Rugby League aos participantes.

Lois Forsell iniciou sua carreira em 2007 no Hunslet Hawks, e em 2012 se mudou para o Bradford Bulls, onde conquistou a tríplice coroa em 2017, vencendo a Super League, League Leaders Shield e Challenge Cup. Se mudou para o Leeds em 2018 onde sofreu uma séria lesão que iria demandar diversas cirurgias no joelho, sem garantia de retorno, onde decidiu se aposentar aos 28 anos em 2019. Atualmente é a primeira embaixadora da Federação Internacional de Rugby League.

- Continua depois da publicidade -

Abaixo você confere trechos da carreira e entrevista com a jogadora: