Parecia muito bom para ser verdade. Até minutos atrás, o duelo do Super Rugby entre Jaguares, da Argentina, e Highlanders, da Nova Zelândia, estava confirmado para acontecer em Buenos Aires de portões fechados, mas com transmissão ao vivo da ESPN.

No entanto, as federações de Argentina e Nova Zelândia e a organização da liga entraram em acordo agora a tarde e suspenderam a partida. Esta foi a primeira partida do Super Rugby adiada por conta do coronavírus COVID-19, sendo que a liga já confirmou que o Super Rugby estará suspenso a partir da próxima rodada.