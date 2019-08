Nesse sábado será dado o pontapé inicial para o Campeonato Baiano de 2019, com a primeira semifinal da competição, entre o Sergipe e o debutante Adustina, do Sertão da Bahia. Jogo em Aracaju e que define quem irá decidir o título contra o vencedor de Porto Seguro e Vitória (que se enfrentarão na semana que vem).

Em São Paulo, a ação segue no XV com o Paulista C com quatro jogos que já podem definir os primeiros classificados às semifinais. Se bater a FEA, o Rio Preto já poderá carimbar vaga, dependendo ainda de outros placares. Enquanto isso, os Paulista M18, M16 e M14 seguem rolando, depois do início na semana passada.

O Rio Grande do Sul também se voltará aos juvenis, com o feminino M18 tendo seu pontapé inicial, além do aquece para o circuito de XV em tempo reduzido do masculino juvenil.

O XV em tempo reduzido ainda será a atração em Porto Alegre com a volta da Copa RS, pondo em campo Serra Gaúcha (em aquecimento para o Super 13), Universitário, San Diego e Guasca.

- Continua depois da publicidade -

Já no Rio de Janeiro, o sevens masculino e feminino é atração com a Copa Rio das duas categorias rolando em Seropédica.

E destaque ainda para Goiás, com Anápolis e Goianos duelando no ten-a-side masculino.

Campeonato Baiano – Semifinal

Dia 17/08/2019 às 10h00 – Sergipe x Adustina

Árbitro: Daniel Sá / Assistentes: Rodolfo Matos e César Damasceno / 4º árbitro: Nilo Pabulo

Local: Campo do Parque da Sementeira – Aracaju, SE

Campeonato Paulista Série C – Semana 11

Dia 17/08/2019 às 11h00 – União x Cougars

Árbitro – Richard Yuiti Mine

Auxiliares – Mariano de Goycoechea, Genival Souza; Karol Fusco

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 17/08/2019 às 15h30 – Rio Preto x FEA

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares: Barbara Martins, Lais Giroto; Octavio Gorla

Local: Campo Tangará – Sâo José do Rio Preto, São Paulo

Dia 18/08/2019 às 14h30 – Iguanas x Jequitibá

Árbitro: Lucas Saccomano

Auxiliares: Samuel Grando, Marcos Saccomano; Cintia Saccomano

Local: João do Pulo – São José dos Campos São Paulo

Dia 18/08/2019 às 15h00 – Mogi x Wallys

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares: Luiz Dantas, Gabriel Leal; Barbara Boadas

Local: Clube Vila Santista – Mogi Guaçu, São Paulo

Campeonato Paulista M18

Dia 17/08/2019 às 13h30 – SPAC x Pasteur

Árbitro – Xavier Vouga

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 17/08/2019 às 11h00– Barbarians x São José

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Campo Jequitibá – Paulínia, São Paulo

Campeonato Paulista M16

Dia 18/08/2019 às 14h30 – Ilhabela/Taubaté x Jacareí Preto

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Portinho – Ilhabela, São Paulo

Campeonato Paulista M14

Dia 17/08/2019 às 15h00 – SPAC x Pasteur

Árbitro: Natasha Olsen

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 17/08/2019 às 12h30 – Barbarians x São José

Árbitro: Rafael Nichioka

Local: Campo Jequitibá – Paulínia, São Paulo

Dia 18/08/2019 às 13h00 – Ilhabela x Jacareí

Árbitro: Raíssa Alexia

Local: Portinho – Ilhabela, São Paulo

Copa RS – 1ª etapa

Dia 17/08/2019

13h00 – Guasca x Serra Gaúcha

13h30 – San Diego × Universitário Santa Maria

14h20 – Serra Gaúcha x Universitário Santa Maria

14h50 – San Diego x Guasca

15h40 – Universitário Santa Maria x Guasca

16h10 – San Diego x Serra Gaúcha

Local: ESEFID – UFRGS – Porto Alegre, RS

Circuito Gaúcho Feminino M18 – 1ª etapa

Dia 18/08/2019 às 10h00 – Selecionado Sul, Selecionado Central e Selecionado Serrana-Sul

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Circuito Gaúcho de Rugby XV M16 e M18 – Pré Torneio

Dia 18/08/2019

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Copa Rio Masculina – 5ª etapa



Dia 18/08/2019 – Ita, Rio/UFRJ, UERJ, Maxambomba e GN Maricá

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

09h44 – UERJ x Maricá

10h06 – Rio/UFRJ x Maxambomba

11h12 – Maricá x Rio/UFRJ

11h34 – Maxambomba x Ita

12h40 – Ita x Maricá

13h02 – Rio/UFRJ x UERJ

14h08 – UERJ x Ita

14h30 – Maxambomba x Maricá

15h26 – UERJ x Maxambomba

15h48 – Ita x Rio/UFRJ

Copa Rio Feminina – 1ª etapa



Dia 18/08/2019 – Itaguaí, Volta Redonda, GN Maricá, Rio e UERJ

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

09h00 – Itaguaí x UERJ

09h22 – Volta Redonda x Maricá

10h28 – Rio x Itaguaí

10h50 – UERJ x Volta Redonda

11h56 – Maricá x UERJ

12h18 – Volta Redonda x Rio

13h24 – Maricá x Itaguaí

13h46 – Rio x UERJ

14h52 – Maricá x Rio

15h04 – Itaguaí x Volta Redonda

Amistoso

Dia 17/08/2019 às 16h00 – Anápolis x Goianos – 10-a-side

Local: Campo do Nova Vila – Anápolis, GO