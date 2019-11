Brasil e Portugal se enfrentarão nesse sábado em São Paulo e logo na sequência, em rodada dupla no Estádio do Nacional, rolará a semifinal do Super 13 entre Poli e Farrapos.

Enquanto isso, São Paulo terá muitas finais e decisão. São Bento e Ribeirão farão repescagem por vaga na Série B de 2020, ao passo que UNIP e Direito Mackenzie jogarão a final do Paulista Universitário e Demônios e San Fran duelarão pela final da Copa USP. Já os dois times do Jacareí decidirão o título do Paulista M16.

Em São José dos Campos, as atenções estarão no sevens feminino com a 2ª etapa da 2ª divisão do Super Sevens.

Decisões também rolam em Santa Catarina, com SJB e Buchaville duelando pela taça da Copa Norte/SC, enquanto no Rio o título do Universitário de Sevens será decidido com a última etapa do circuito da LRU-RJ.

Super 13 – Campeonato Brasileiro – Semifinal

16h30 – Poli x Farrapos – Web rádio WR4 AO VIVO

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Estádio Nicolau Alayon – São Paulo, SP

Super Sevens – 2ª divisão – 2ª etapa

Dias 09 e 10/11/2019

Grupo A: SPAC, Goianos, USP e Jacareí

Grupo B: Leoas, Rio, URA e Pasteur

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Sábado

11h00 – SPAC x Jacareí

11h20 – Goianos x USP

11h40 – Leoas x Pasteur

12h00 – Rio x URA

12h40 – SPAC x USP

13h00 – Goianos x Jacareí

13h20 – Leoas x URA

13h40 – Rio x Pasteur

14h20 – SPAC X Goianos

14h40 – USP x Jacareí

15h00 – Leoas x Rio

15h20 – URA x Pasteur

Domingo

09h00 – 1A x 4B – Quartas de final

09h20 – 1B x 4A – Quartas de final

09h40 – 2A x 3B – Quartas de final

10h00 – 2B x 3A – Quartas de final

10h40 – Semifinal de 5º lugar

11h00 – Semifinal de 5º lugar

11h20 – Semifinal

11h40 – Semifinal

12h20 – Decisão de 7º lugar

12h40 – Decisão de 5º lugar

13h00 – Decisão de 3º lugar

13h20 – FINAL

Campeonato Paulista – Repescagem Série B/C

Dia 09/11/2019 às 15h00 – São Bento x Ribeirão

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M16 – FINAL



Dia 09/11/2019 às 10h30 – Jacareí Preto x Jacareí Vermelho

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista Universitário – FINAL



Dia 10/11/2019 às 13h00 – UNIP x Direito Mackenzie

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP

Copa USP – FINAL

Dia 09/11/2019 às 11h00 – Demônios de Maxwell x San Fran

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Copa Norte/SC

Dia 09/11/2019 às 15h00 – SJB x Buchaville

Local: Estádio Municipal Valério Gomes Neto – São João Batista, SC

Liga Universitária do Rio de Janeiro – 3ª etapa

Dia 09/11/2019

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

09h00 – UFRJ x UFF – Masculino

09h25 – Rural x UERJ – Masculino

09h50 – UFRJ x UERJ – Feminino

10h35 – UFF x UERJ – Masculino

11h00 – UFRJ x Rural – Masculino

11h25 – UERJ x UFRJ – Feminino

12h10 – UFF x Rural – Masculino

12h35 – UERJ x UFRJ – Masculino

Sevens INSPER

Dia 10/11/2019

Local: Arena Paulista – CERET – São Paulo, SP