O feriadão não impediu um fim de semana de rugby pelo Brasil. Entre as mulheres, olhares para Jundiaí, com a penúltima etapa da 1ª divisão nacional do Super Sevens rolando, colocando em campo os 8 melhores clubes do país no momento, com Band Saracens, Melina e São José jogando ponto a ponto pelo título geral.

Enquanto isso, entre os homens, o rugby XV não terá pausa em terras cariocas, com a rodada final da Taça Rio rolando na Ilha do Fundão. O Itaguaí é o líder da competição e só depende de si para ser campeão, encarando o Carioca. De olho no desfecho dessa partida e torcendo por derrota do Itaguaí, Rio e Itaipuaçu jogam na sequência, em duelo dos dois outros times que ainda sonham com o título. Maxambomba e Maricá se enfrentam contra a lanterna.

Já entre os universitários, o estado de São Paulo viverá feriado repleto de eventos.

Super Sevens – 1ª divisão – 3ª divisão



Dias 16 e 17/11/2019

Grupo A: São José, Desterro, Niterói e Curitiba

Grupo B: Melina, Band Saracens, Delta e Charrua

Local: Listradão – Av. Luís Pereira dos Santos – Jundiaí, SP

Dia Horário Clube vs Clube Grupo/Fase 16/11/2019 11h00 São José X Curitiba Grupo A 16/11/2019 11h20 Desterro X Niterói Grupo A 16/11/2019 11h40 Melina X Charrua Grupo B 16/11/2019 12h00 Band Saracens X Delta Grupo B 16/11/2019 12h40 São José X Niterói Grupo A 16/11/2019 13h00 Desterro X Curitiba Grupo A 16/11/2019 13h20 Melina X Delta Grupo B 16/11/2019 13h40 Band Saracens X Charrua Grupo B 16/11/2019 14h20 São José X Desterro Grupo A 16/11/2019 14h40 Niterói X Curitiba Grupo A 16/11/2019 15h00 Melina X Band Saracens Grupo B 16/11/2019 15h20 Delta X Charrua Grupo B 17/11/2019 09h00 1A X 4B Quartas de final 17/11/2019 09h20 1B X 4A Quartas de final 17/11/2019 09h40 2A X 3B Quartas de final 17/11/2019 10h00 2B X 3A Quartas de final 17/11/2019 10h40 X Semifinal 5º lugar 17/11/2019 11h00 X Semifinal 5º lugar 17/11/2019 11h20 X Semifinal 17/11/2019 11h40 X Semifinal 17/11/2019 12h20 X Disputa de 7º lugar 17/11/2019 12h40 X Disputa de 5º lugar 17/11/2019 13h00 X Disputa de 3º lugar 17/11/2019 13h20 X FINAL

Taça Rio – última rodada

Dia 16/11/2019 às 11h00 – Maxambomba x Grêmio Náutico Maricá

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 16/11/2019 às 13h00 – Itaguaí x Carioca

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 16/11/2019 às 15h00 – Rio x Itaipuaçu

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

BIFE Sevens

Dias 15, 16 e 17/11/2019

Local: Franca, SP

TUSCA – Sevens



Dias 15, 16 e 17/11/2019

Local: São Carlos, SP

Jogos Jurídicos – Sevens



Dias 15, 16 e 17/11/2019

Local: Itu, SP