O World Rugby confirmou as datas do torneio do rugby sevens dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. A competição já tinha datas previstas, mas agora elas se tornaram oficiais.

O torneio masculino será disputado nos dias 26, 27 e 28 de julho (segunda, terça e quarta-feira) e, por conta do fuso horário, os jogos começarão no Brasil na noite do dia 25 (domingo).

O torneio feminino – que terá participação do Brasil – será nos dias 29, 30 e 31 de julho (quinta, sexta e sábado) e, por conta do fuso horário, os jogos começarão no Brasil na noite do dia 28 (quarta).

Isto significa que a final do torneio feminino coincidirá com data do British and Irish Lions na África do Sul. Dia 31 é o dia do segundo encontro entre Springboks e Lions. No entanto, não deverá haver conflito de horários, por conta do fuso.

- Continua depois da publicidade -

Os dois torneios serão no monumental Tokyo Stadium, palco da final da Copa do Mundo de Rugby de 2019. Os grupos ainda não foram conhecidos, uma vez que ainda falta a definição de um participantes no torneio masculino (com o Brasil classificado para o Pré Olímpico) e dois participantes no feminino. Os dois torneios contarão com 12 seleções, divididas em 3 grupos com 4 times cada.

As datas do Pré Olímpico Mundial seguem incertas.

Confira os detalhes da tabela:

*Horários de Brasília

Masculino

Domingo, 25/07 – Segunda, 26/07

1ª rodada (fase de grupos) – 21h00 a 00h00

2ª rodada (fase de grupos) – 04h30 a 07h30

Segunda, 26/07 – Terça, 27/07

3ª rodada (fase de grupos) – 21h00 a 00h00

Quartas de final + Semifinais pelo 9º lugar – 04h30 a 07h30

Terça, 27/07 – Quarta, 28/07

Semifinais + decisões de 9º e 12º lugares – 21h00 a 00h00

Final (Ouro) + Bronze + 5º lugar + 7º lugar – 04h30 a 07h00

Feminino

Quarta, 28/07 – Quinta, 29/07

1ª rodada (fase de grupos) – 21h00 a 00h00

2ª rodada (fase de grupos) – 04h30 a 07h30

Quinta, 29/07 – Sexta, 30/07

3ª rodada (fase de grupos) – 21h00 a 00h00

Quartas de final + Semifinais pelo 9º lugar – 04h30 a 07h30

Sexta, 30/07 – Sábado, 31/07

Semifinais + decisões de 9º e 12º lugares – 21h00 a 00h00

Final (Ouro) + Bronze + 5º lugar + 7º lugar – 04h30 a 07h00

Quem já está classificado aos Jogos Olímpicos no rugby?

Masculino (11): Japão, Fiji, África do Sul, Nova Zelândia, Estados Unidos, Grã Bretanha, Austrália, Canadá, Argentina, Quênia e Coreia do Sul;

Feminino (10): Japão, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Grã Bretanha, Fiji, Brasil, China e Quênia;

Quem ainda busca classificação?

Masculino (1 vaga via Pré Olímpico Mundial): Brasil, Chile, Jamaica, México, França, Irlanda, Samoa, Tonga, Uganda, Zimbábue, Hong Kong e China;

Feminino (2 vagas via Pré Olímpico Mundial): Argentina, Colômbia, México, Jamaica, Rússia, França, Madagascar, Tunísia, Papua Nova Guiné, Samoa, Hong Kong e Cazaquistão;