No último fim de semana, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos da Juventude – a Olimpíada Juvenil – marcou Buenos Aires, com a Argentina recebendo pela primeira vez em sua história um evento olímpico.



Pela segunda vez na história, os Jogos Olímpicos da Juventude terão rugby sevens, que terá suas disputas no CASI, em San Isidro. Os dois torneios – masculino e feminino – serão curtos, com 6 participantes cada, que se enfrentam no sistema de todos contra todos, seguido de uma final entre os 2 melhores e a disputa do bronze entre o 3º e o 4º colocados. Cada torneio tem um time de cada continente, sendo que o Brasil ficou de fora do feminino ao perder para a Colômbia no início do ano.

Os jogos serão realizados entre sábado (dia 13) e segunda-feira (dia 15). Haverá transmissão de Buenos Aires 2018 ao vivo pelo SporTV 2 e 3, mas não foi confirmado se os jogos do rugby serão mostrados. Confira a tabela.

Torneio Feminino: Nova Zelândia, França, Canadá, Colômbia, Cazaquistão e Tunísia;

Torneio Masculino: Argentina, África do Sul, França, Estados Unidos, Japão e Samoa;

Em 2014, em Nanjing, na China, o ouro foi da França no masculino e da Austrália no feminino.

Sábado, dia 13 de outubro

12h00 – Nova Zelândia x Tunísia – Feminino

12h25 – França x Colômbia – Feminino

12h50 – Canadá x Cazaquistão – Feminino

13h15 – África do Sul x Japão – Masculino

13h40 – França x Estados Unidos – Masculino

14h05 – Argentina x Samoa – Masculino

15h05 – Nova Zelândia x Colômbia – Feminino

15h30 – França x Cazaquistão – Feminino

15h55 – Canadá x Tunísia – Feminino

16h20 – África do Sul x França – Masculino

16h45 – Estados Unidos x Samoa – Masculino

17h10 – Argentina x Japão – Masculino

Domingo, dia 14 de outubro

12h00 – Nova Zelândia x França – Feminino

12h25 – Canadá x Colômbia – Feminino

12h50 – Tunísia x Cazaquistão – Feminino

13h15 – África do Sul x Estados Unidos – Masculino

13h40 – Argentina x França – Masculino

14h05 – Japão x Samoa – Masculino

15h05 – Nova Zelândia x Canadá – Feminino

15h30 – França x Tunísia – Feminino

15h55 – Colômbia x Cazaquistão – Feminino

16h20 – África do Sul x Argentina – Masculino

16h45 – Estados Unidos x Japão – Masculino

17h10 – França x Samoa – Masculino

Segunda-feira, dia 15 de outubro

09h50 – Nova Zelândia x Cazaquistão – Feminino

10h15 – França x Canadá – Feminino

10h40 – Colômbia x Tunísia – Feminino

11h05 – África do Sul x Samoa – Masculino

11h30 – Estados Unidos x Argentina – Masculino

11h55 – França x Japão – Masculino

13h55 – Disputa de 5º lugar – Feminino

14h20 – Disputa de 5º lugar – Masculino

14h45 – Disputa do 3º lugar – Feminino

15h10 – Disputa do 3º lugar – Masculino

15h35 – FINAL – Feminino

16h00 – FINAL – Masculino