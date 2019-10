ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) internacional foi de gala, com o grande clássico entre Austrália (Kangaroos) e Nova Zelândia (Kiwis) definindo o título da nova Oceania Cup.

Depois de perderem em 2018, os australianos bateram os neozelandeses desta vez em Wollongong e com brio. Implacáveis 26 x 04, com Addo-Carr e Cook marcando os primeiros tries do embate para os Kangaroos, enquanto Nicoll-Klokstad respondeu para os Kiwis ainda antes do intervalo. Mas o segundo tempo foi todo dos Kangaroos, com tries de Frizell e Tedesco para selarem o triunfo e o título.

Now that's what we've all been waiting for! #RoosKiwis 8-0. pic.twitter.com/lXEW9ft9fX

The NZ Kiwis score in the corner through CNK. #RoosKiwis pic.twitter.com/9uuSolzqBY

Hot potato gone wrong… but we'll take that! #RoosKiwis pic.twitter.com/ZIJnlCYM82



Antes de Kangaroos e Kiws, entraram ainda em campo Jillaroos e Kiwi Ferns, as seleções femininas de Austrália e Nova Zelândia, e o desfecho foi o mesmo, com vitória australiana por 28 x 08.

Now that's a cracking try! #RoosFerns pic.twitter.com/gDP5mCJs9I



Já no sábado, o destaque maior foi o duelo entre Tonga (jogando como Tonga Invitational, por conta da suspensão de sua seleção pela International Rugby League) e Grã-Bretanha (a seleção britânica que, na prática, é quase toda inglesa e inicia sua gira histórica pela Nova Zelândia). Os britânicos fizeram seu primeiro jogo, em preparação para encontrarem os Kiwis na semana que vem, a agora lamentando derrota por 14 x 06 para os polinésios.



Por fim, o dia ainda foi de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 na Europa, com Escócia e Irlanda praticamente assegurando classificação ao Mundial com vitória fáceis na abertura da fase final. Os escoceses fizeram 86 x 00 sobre a Sérvia e os irlandeses colocaram 42 x 08 na Espanha.

A Espanha decidirá classificação contra a Itália na semana que vem, enquanto a Sérvia decidirá sua sorte diante da Grécia.

26 04

Austrália 26 x 04 Nova Zelândia, em Wollongong

Austrália

Tries: Addo-Carr, Cook, Frizell e Tedesco

Conversões: Mitchell (3)

Penais: Mitchell (1) e Daly-Evans (1)

1 James Tedesco, 2 Josh Addo-Carr, 3 Latrell Mitchell, 4 Jack Wighton, 5 Nick Cotric, 6 Cameron Munster, 7 Daly Cherry-Evans, 8 Josh Papalii, 9 Damien Cook, 10 David Klemmer, 11 Boyd Cordner, 12 Tyson Frizell, 13 Jake Trbojevic;

Interchange: 14 Ben Hunt, 15 Payne Haas, 16 Paul Vaughan, 17 Wade Graham;



Nova Zelândia

Try: Nicoll-Klokstad

1 Roger Tuivasa-Sheck, 2 Ken Maumalo, 3 Charnze Nicoll-Klokstad, 4 Joseph Manu, 5 Jamayne Isaako, 6 Shaun Johnson, 7 Benji Marshall, 8 Leeson Ah Mau, 9 Brandon Smith, 10 Jared Waerea-Hargreaves, 11 Briton Nikora, 12 Kenny Bromwich, 13 Adam Blair;

Interchange: 14 Jahrome Hughes, 15 Zane Tetevano, 16 Braden Hamlin-Uele, 17 Corey Harawira-Naera;

28 08

Austrália 28 x 08 Nova Zelândia, em Wollongong – Feminino

14 06

Tonga Invitational 14 x 06 Grã Bretanha, em Hamilton (Nova Zelândia)

Copa do Mundo de Rugby League de 2021 – Eliminatórias

Zona Europeia – Fase Final



Grupo A



Espanha 08 x 42 Irlanda, em Xàtiva

Dia 02/11 – Itália x Espanha, em Lignano

Dia 09/11 – Irlanda x Itália, em Santry

Grupo B

Escócia 86 x 00 Sérvia, em Glasgow

Dia 02/11 – Grécia x Escócia, em Londres

Dia 09/11 – Sérvia x Grécia, em Belgrado

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?