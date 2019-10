ARTIGO COM VÍDEOS – Festa em Sydney: a Austrália é campeã mundial de Rugby League 9s, o rugby league versão reduzida de 9 jogadores. Neste fim de semana, a Austrália foi o palco para a primeira Copa do Mundo da modalidade, com 12 times masculinos e 4 femininos indo a campo com elencos fortes, prestigiando o evento. Entre os homens, a Austrália ergueu a taça, mas entre as mulheres a Nova Zelândia foi a campeã.

Os Kangaroos fizeram um sábado perfeito, vencendo Papua Nova Guiné e Estados Unidos na fase de grupos para encararem Samoa na semifinal. Do outro lado, a Nova Zelândia encarou a Inglaterra, que quase ficou de fora na fase de grupos ao perder para o Líbano. Porém, os libaneses caíram contra Gales, permitindo aos ingleses a semifinal.

A bit of luck comes the Kiwis way and they extend their lead! #RLWC9s pic.twitter.com/IjYEBHk1UA



Australianos e neozelandeses fizeram a grande final, que teve outra vitória categórica dos Kangaroos: 24 x 10, com Mitchell Moses brilhando na decisão com um hat-trick (3 tries).



Já no feminino, as Jillaroos acabaram desapontando na final, com as Silver Ferns falando mais alto com um emocionante 17 x 15 na final, com Nita Maynard marcando o try crucial no fim para as neozealndesas.

Copa do Mundo de Rugby League 9s – em Sydney

Masculino

Grupo A: Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e Estados Unidos

18/10 – Austrália 25 x 12 Nova Zelândia

18/10 – Papua Nova Guiné 23 x 10 Estados Unidos

19/10 – Nova Zelândia 18 x 17 Papua Nova Guiné

19/10 – Austrália 41 x 11 Estados Unidos

19/10 – Nova Zelândia 46 x 00 Estados Unidos

19/10 – Austrália 26 x 00 Papua Nova Guiné

Grupo B: Inglaterra, Líbano, França e Gales

18/10 – França 08 x 12 Líbano

18/10 – Inglaterra 25 x 04 Gales

19/10 – França 23 x 06 Gales

19/10 – Inglaterra 13 x 16 Líbano

19/10 – Líbano 14 x 25 Gales

19/10 – Inglaterra 38 x 04 França

Grupo C: Ilhas Cook, Samoa, Fiji e Tonga

18/10 – Tonga 07 x 30 Ilhas Cook

18/10 – Samoa 32 x 17 Fiji

19/10 – Samoa 17 x 04 Ilhas Cook

19/10 – Tonga 21 x 17 Fiji

19/10 – Fiji 10 x 12 Ilhas Cook

19/10 – Tonga 20 x 24 Samoa

19/10 – Semifinal: Nova Zelândia 22 x 06 Inglaterra

19/10 – Semifinal: Austrália 25 x 08 Samoa

19/10 – Final: Austrália 24 x 10 Nova Zelândia

Feminino

Grupo Único: Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné

18/10 – Inglaterra 25 x 04 Papua Nova Guiné

18/10 – Austrália 22 x 08 Nova Zelândia

19/10 – Nova Zelândia 24 x 12 Papua Nova Guiné

19/10 – Austrália 42 x 04 Inglaterra

19/10 – Austrália 30 x 06 Papua Nova Guiné

19/10 – Inglaterra 04 x 33 Nova Zelândia

19/10 – Final: Austrália 15 x 17 Nova Zelândia

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a RLIF – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?