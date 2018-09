A bola oval será quente em 2019 com a Copa do Mundo de Rugby (de 15 jogadores). Mas você sabia que em 2021 também haverá Mundial ovalado? É a Copa do Mundo de Rugby League, o rugby de 13 jogadores, que acontecerá na Inglaterra. A competição teve já seu formato definido e seus grupos para as Eliminatórias, que já estão em andamento.

O Mundial de 2021 terá 16 equipes, sendo que as 8 melhores do Mundial de 2017 já estão garantidas. São elas Austrália, Inglaterra, Tonga, Fiji, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Samoa e Líbano.

As outras 8 vagas serão assim distribuídas:

6 vagas para a Europa;

1 vaga para as Américas;

1 vaga de Repescagem Mundial entre Américas, África e Oceania;

Europa deu a largada

Na Europa, as Eliminatórias largaram com a terceira divisão do continente, da qual participaram 6 seleções. Grécia e Noruega garantiram vaga na grande final da divisão vencendo nesse último sábado seus grupos.





Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021

Zona Europeia – 6 vagas:



1º e 2º colocado do Campeonato Europeu de 2018 (o “Euro A”);

4 melhores do Qualificatório Europeu de 2019, envolvendo 6 seleções: 3º e 4º colocados do “Euro A” 2018; 1º e 2º colocados da 2ª divisão, o “Euro B” 2018; O 1º colocado da 3ª divisão, o “Euro C” 2018; E a Itália, pré classificada ao Qualificatório;



Euro C – 3ª divisão europeia



Grupo Norte

16/06/18 – República Tcheca 20 x 12 Noruega, em Vrchlabí

25/08/18 – Alemanha 24 x 04 República Tcheca, em Osnabrück

15/09/18 – Noruega 40 x 22 Alemanha, em Porsgrunn

Classificação: 1 Noruega, 2 Alemanha, 3 República Tcheca;

Grupo Sul

30/06/18 – Malta 22 x 34 Ucrânia, em Marsa

08/09/18 – Ucrânia 26 x 28 Grécia, em Kharkiv

15/09/18 – Grécia 60 x 04 Malta, em Atenas

Classificação: 1 Grécia, 2 Ucrânia, 3 Malta;

Final – Noruega x Grécia, data e local a serem definidos

Euro B – 2ª divisão europeia

Grupo Único: Rússia, Sérvia e Espanha

06/10/18 – Espanha x Rússia, em Valência

13/10/18 – Rússia x Sérvia, em Moscou

20/10/18 – Sérvia x Espanha, em Belgrado

Euro A – 1ª divisão europeia

Grupo Único: França, Irlanda, Escócia e Gales

27/10/18 – Irlanda x Escócia, em Santry

27/10/18 – França x Gales, em Carcassonne

02/11/18 – Escócia x Gales, em Galashiels

03/11/18 – Irlanda x França, em Santry

10/11/18 – França x Escócia, em Carcassonne

11/11/18 – Gales x Irlanda, em Wrexham

Campeonato das Américas

Datas a definir

Grupo Único: Estados Unidos, Canadá, Jamaica e Chile;

Repescagem Mundial

Datas a definir

África do Sul, Ilhas Cook e o 2º colocado das Américas

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?