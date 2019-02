As mulheres que querem jogar XV mas não encontram chance tem agora uma nova opção, com o Top F, o Cmpeonato Brasileiro de Rugby League Feminino, na versão de 13 jogadores, a mais popular e importante.

A competição rola nos dias 27 e 28 de abril em São Paulo, em local a confirmar. Também serão aceitas inscrições de atletas individuais, já que a competição também servirá como seletiva para a Seleção Brasileira, que encara as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021.

Com isso, as atletas, além do jogo, participam de uma série de outras atividades de avaliação. O custo de inscrição é de 60 reais por atleta. As interessadas devem se inscrever pelo email contato@brasilrl.com.br.