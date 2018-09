A Série C conheceu um novo líder no apagar das luzes! FEA e Lechuza se enfrentaram pela liderança no final da fase de classificação e os Corujas falaram mais alto, garantindo o primeiro lugar geral, enquanto Jaguars e Jequitibá garantiram presença inédita nas semifinais da divisão.

O duelo mais esperado da divisão aconteceu na abertura da rodada, com o encontro entre FEA e Lechuza decidindo a primeira colocação geral da fase de classificação, e as equipes honraram a expectativa com um jogo muito equilibrado na Arena Paulista. Depois das equipes se alternarem no ataque, os Corujas abriram a contagem aos 19′ com seu tryman Pedro Coutinho na linha mas os Canhões não se intimidaram e seguiram pressionando em busca do empate, que veio com o segunda linha (e árbitro nas horas vagas) Roger Santesso. A resposta veio dois minutos depois com Stefan deixando o Lechuza com vantagem de sete pontos no intervalo

O domínio dos visitantes se estendeu no início do segundo tempo e davam mostras de caminhar para uma vitória tranquila do Lechuza, que contou mais uma vez com João Roseiro, seu pilar artilheiro cruzar o ingoal adversário logo aos 2′ e Saborosa completar com dois pontos adicionais mais uma vez e novamente a FEA seguiu seu padrão de jogo e manteve a calma para se manter vivo no jogo, com Pedro Batista descontando e mantendo a diferença em apenas 9 pontos. Roseiro voltou a apoiar mais uma para o Lechuza com apenas dez minutos para o final e ampliou a vantagem para 14 pontos, mas se enganou quem achou que os FEAnos entregariam os pontos, voltando para uma impensável reação nos quatro minutos finais com Tamura e Batista também guardando seu segundo try do dia no último lance deixando a FEA a uma conversão do empate que lhe garantiria o primeiro lugar, mas o chute final acabou fora e decretou a segunda derrota da FEA no Paulista C, sinal amarelo para a equipe às vésperas das finais.

Jaguariúna atropela e se garante em terceiro

O Jaguars encerrou em grande estilo sua campanha na primeira fase. Em casa, a equipe recebeu o União Rugby Alphaville e conquistou sua maior vitória na divisão, um contundente 89 a 9 que dá moral para a equipe nas semis. A vitória começou a ser construída aos 3’com Rovilson, que anotou um hat-trick ainda no primeiro tempo. O domínio da partida seguiu com o time da casa e a linha se destacou com Bruno de Block, Magalhães e Luciano Pires cruzando o ingoal adversário e a resposta veio somente com penal solitário de Solemar no fim da etapa, fechando 47 a 3 para o time da casa.

Ciro Arnez abriu a contagem no segundo tempo com seu segundo try do dia e o URA ensaiou a reação com novo chute certeiro de Solemar, mas o Jaguars estava imparável, com Rovilson anotando mais um para disparar entre os tryman da temporada. Sem reservas para colocar em campo, o URA cansou, enquanto o Jaguars foi renovando seu elenco e mantendo o ritmo de jogo alto, fechando a partida com mais 42 pontos, selando a grande vitória.

Jequitibá sua para ganhar no Armada mas se classifica

Com a classificação quase garantida, o Jequitibá foi até a Baixada Santista para encarar o ameaçado Armada, que ainda luta para fugir da lanterna, e as equipes fizeram um confronto equilibrado. João Pedro abriu o placar aos 5′ para os visitantes, mas o Armada virou com Yuri e Tharyk e Renan voltou a recolocar o Jequitibá na frente com um penal, voltando a colocar pontos na tabela, e Herbozo dando números finais no primeiro tempo.

O equilíbrio se manteve no segundo tempo e os alvinegros tiveram chance de encostar após exclusão de Paulo Ricardo, mas a equipe não capitalizou. Renan voltou a guardar mais um chute, dando mais tranquilidade para a sequência da partida e foi a vez do Armada se desfalcar em duas oportunidades, com André e Wesley, mas tudo que os campineiros conseguiram foi um penal, pouco, mas suficiente para assegurar a vitória e a classificação inédita para a próxima fase.

Com os resultados, a última partida da rodada entre Iguanas e Alto Tietê/Mogi não terá efeito para a classificação, mas o ATR luta para fugir da última colocação. As semifinais acontecem no dia 06 de outubro. O Lechuza receberá o Jequitibá de Campinas em busca de mais uma decisão, enquanto a FEA receberá os Jaguars em casa, também tentando mais um título na divisão.

Campeonato Paulista C – Semana 19

Dia 15/09/2018 às 15h30 – FEA 22 X 24 Lechuza

Árbitro: Guillaume Ribera

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/09/2018 às 10h – Jaguars 89 X 09 União Rugby Alphaville

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Rodrigo Vicentim e Bárbara Marzano

4º árbitro: Aline Bianca

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 16/09/2018 às 14h – Armada 07 X 19 Jequitibá

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Mauro Paccagnela

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: CT Meninos da Vila – Santos, SP