A Copa São Paulo de Sevens não poderia ter terminado de forma melhor: as duas equipes campeãs da primeira (Jacareí) e segunda (Lenks) etapas decidiram o título na final em um jogo apertado que terminou com a vitória das Lenks por 19×14, dando o primeiro título ao time com bases em Sorocaba, Campinas e Jaguariúna.

As duas equipes chegaram à etapa com o Jacareí como lider do torneio com 33 pontos, sendo vencedora da primeira etapa, mas contando com um tropeço crítico na segunda etapa, onde faturou apenas 8 pontos. As Lenks tiveram uma rota semelhante: na primeira etapa conquistaram apenas 6 pontos, mas faturaram a segunda etapa, vencendo com golden try a final diante do Pasteur.

A final contou com amplo domínio do time do interior, terminando o primeiro tempo com 12×07. O segundo tempo, porém, o Jacareí fez a virada logo com 1′, deixando o jogo em 14×12. Praticamente nos momentos finais da partida, a atleta Tatiane Fernanda crava try e conversão para dar a vitória para as Lenks por 19×14.

As Lenks comemoram a melhor colocação no campeonato desde sua formação, faturando duas etapas seguidas e chegando ao primeiro lugar geral do torneio com 56 pontos.

Copa SP Feminina – 3ª etapa

Dia 26/10/2019

Grupo A: Lenks Sorocaba, Taubaté, Gorillas Americana

Grupo B: Pasteur, Guarulhos, SP Barbarians

Grupo C: São José B, Jacareí, Armada/ABC

Grupo D: Piratas, URA, Convidado*

Local: Jardim Panambi – Santa Barbara d’Oeste

09h00 – Lenks 15 x 07 Gorillas

09h20 – Pasteur 07 x 21 Guarulhos

09h40 – São José B 00 x 26 Jacareí

10h00 – Piratas 05 x 14 URA

10h20 – Gorillas 21 x 12 Taubaté

10h40 – Guarulhos 17 x 00 Barbarians

11h00 – Jacareí 29 x 00 Armada/ABC

11h20 – URA 14 x 00 Convidado

11h40 – Lenks 28 x 00 Taubaté

12h00 – Pasteur 28 x 00 Barbarians

12h20 – São José B 17 x 12 Armada/ABC

12h40 – Piratas 14 x 00 Convidado

13h20 – Jacareí 22 x 19 União Rugby Alphaville – Semifinal

13h40 – Lenks 17 x 00 Guarulhos – Semifinal

14h00 – Armada/ABC 00 X 35 Taubaté – Decisão de 9º lugar

14h20 – Gorilas 17 X 10 São José – Decisão de 7º lugar

14h40 – Pasteur 07 X 17 Piratas – Decisão de 5º lugar

15h20 – União Rugby Alphaville 26 X 19 Guarulhos – Decisão de 3º lugar

15h40 – FINAL – Lenks 19 X 14 Jacareí

Clube Cidade Pontuação geral Etapa 1 (24-25/08) Etapa 2 (28-29/09) Etapa 3 (26-27/10) Lenks Sorocaba 56 6 25 25 Jacareí Jacareí 54 25 8 21 União Rugby Alphaville Barueri 48 18 12 18 Pasteur São Paulo 41 10 21 10 Guarulhos Guarulhos 36 15 6 15 Piratas Americana 35 8 15 12 USP São Paulo 31 21 10 São José B São José dos Campos 24 18 6 Taubaté Taubaté 22 12 5 5 Gorilla Americana 17 5 4 8 Armada + ABC Santos / Santo André 8 2 2 4 SP Barbarians São Paulo 7 4 3 Cásper + San Fran São Paulo 3 3

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt ;