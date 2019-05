O Peru se prepara para um ano esportivo inesquecível com Lima sendo o palco dos Jogos Pan-Americanos de 2019 em julho deste ano. Mas antes disso a capital peruana ainda sentirá ação da melhor na bola oval com o Pré Olímpico Feminino da América do Sul sendo disputado na cidade nos dias 1 e 2 de junho – com o Brasil em campo lutando por vaga em Tóquio 2020.

E para os dois eventos do rugby sevens os peruanos construíram um estádio novinho no subúrbio de Villa Maria del Triunfo – distrito de 400 mil habitantes no extremo sul da região metropolitana de Lima.

O novo estádio foi inaugurado no fim de março e agora está tendo os últimos retoques para abrigar o Pré Olímpico e o Pan. Com 2.500 lugares, o estádio receberá também as competições de Tiro com Arco e se localiza dentro do Parque Panamericano de Villa Maria del Triunfo, complexo que ainda conta com estádios de beisebol e softbol, hóquei sobre a grama, tiro com arco, polo aquático e pelota basca. O estádio deverá beneficiar as seleções peruanas de rugby após o Pan – ao contrário do ocorrido com Deodoro, que não seguiu sendo usado pelo rugby no Rio de Janeiro após os Jogos Olímpicos.



Pré Olímpico Feminino terá 10 seleções



O torneio Pré Olímpico de Lima contará com a participação de 10 seleções femininas. Serão elas: Peru, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Costa Rica e Guatemala. Peruanas, brasileiras e argentinas já estão garantidas nos Jogos Pan-Americanos e, por isso, estarão focadas nas disputas por Tóquio 2020, mas as demais equipes ainda jogarão por um último lugar no Pan.

E quem já está classificado ao rugby sevens do Pan?

Tanto o torneio masculino como o feminino do Pan serão realizados nos dias 27 e 28 de julho e terão 8 seleções participantes cada. Já são 7 times classificados entre os homens e 7 entre as mulheres, restando apenas definir uma vaga em cada competição.

Para o feminino já estão garantidas Peru, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México e Trinidad e Tobago, restando apenas uma vaga sul-americana a ser definida justamente durante o Pré Olímpico Feminino de Lima.

Já entre os homens a seleção da casa não teve vaga assegurada. Por enquanto estão classificados Argentina, Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Chile, Jamaica e Guiana, com a última vaga sendo definida durante o Pré Olímpico Masculino, entre os dias 29 e 30 de junho em Santiago do Chile, com o Brasil em campo buscando sua vaga.