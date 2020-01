Equipe do primeira linha brasileiro Wilton “Nelson” Rebolo, o Austin Herd, da Major League Rugby norte-americana, trocou de nome novamente e agora se chama Austin Gilgronis.

O time da capital do Texas foi fundado em 2018 como Austin Elite e disputou a MLR por duas temporadas com esse nome, até anunciar a mudança no fim do ano passado para Austin Herd.

Entretanto, a franquia foi vendida para a Loyals LLC, um grupo de investimentos australiano focado em rugby, no começo deste ano, que decidiu renomear outra vez o time. Gilgronis é o nome de uma nova marca de bebidas que está sendo lançada e a MLR servirá como espaço de publicidade para o novo produto.

A mudança de nome foi acompanhada de mudança também no estádio da equipe, que passará a mandar seus jogos no complexo esportivo do Circuit of The Americas, o autódromo que recebe o GP de Fórmula 1 dos Estados Unidos.

O pontapé inicial para a temporada 2020 da MLR será em no dia 8 de fevereiro.

Clermont investe no New Orleans Gold



Enquanto isso, outra notícia importante da MLR é o investimento feito pelo clube francês Clermont no New Orleans Gold. O Clermont irá promover intercâmbio técnico com o Gold e ajudará na promoção do rugby no estado da Luisiana, região que pertenceu à França até o início do século 1803, quando passou para as mãos dos Estados Unidos.