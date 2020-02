ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana viveu sua segunda rodada neste fim de semana e com destaque para os craques da liga, Mathieu Bastareaud e Ma’a Nonu, francês e neozelandês de grande história, que marcaram seus primeiros tries na liga.

Bastareaud foi a campo pelo United New York (RUNY) e fez um dos tries do triunfo por 49 x 31 sobre o Austin Gilgronis, em avalanche de 7 tries para cada lado. Além de Bastareaud, o colombiano Julio Giraldo marcou um dos tries do RUNY. O brasileiro Nelson não esteve em campo pelo Austin.



Já o ex All Blacks Ma’a Nonu marcou um dos tries da vitória do San Diego Legion, melhor time até o momento, sobre o Colorado Raptors por 49 x 22, em jogo de 6 tries a 3.



Além do Legion, apenas mais dois times estão invictos. Um deles é a equipe canadense, o Toronto Arrows, que derrotou o Houston Saber Cats por 27 x 22, com o uruguaio Manuel Diana marcando um dos tries de Toronto.

O outro invicto é o recém criado Atlanta, que faz o início de vida dos sonhos tendo vencido fora de casa o New Orleans Gold por 22 x 10, em jogo que foi a estreia do árbitro brasileiro Henrique Platais como árbitro central na MLR.



Enquanto isso, o também debutante Old Glory DC alcançou seu primeiro triunfo na liga ao fazer 28 x 22 em ninguém menos que o atual campeão Seattle Seawolves, em jogo que marcou a estreia do sul-africano campeão do mundo Tendai Mtawarira pelo DC. Ex treinador da seleção brasileira juvenil, o neozelandês Jake Mangin é assistente técnico no Old Glory.



Por fim, o Utah Warriors venceu o novato New England Free Jacks por 39 x 33, em outra chuva de tries – marca registrada da MLR.

Major League Rugby – Liga norte-americana 2020

Utah Warriors 39 x 33 New England Free Jacks

San Diego Legion 49 x 22 Colorado Raptors

United New York 49 x 31 Austin Gilgronis

Toronto Arrows 27 x 22 Houston Saber Cats

Old Glory DC 28 x 22 Seattle Seawolves

New Orleans Gold 10 x 22 Atlanta