Tempo de leitura: 1 minuto

Mercado movimentado no rugby mundial! Vamos a mais notícias das transferências.

Montero na MLR

- Continua depois da publicidade -

O ponta argentino de 28 anos é o mais novo reforço do Toronto Arrows, do Canadá, que atua na Major League Rugby norte-americana. “La Pantera” defendeu os Jaguares no Super Rugby em 2016 e 2017 e tem 27 jogos pelos Pumas, mas perdeu espaço e em 2020 chegou a jogar pelo Olimpia, do Paraguai, na Superliga sul-americana.

Jamie Roberts nos Dragons

Já o lendário centro galês Jamie Roberts, de 33 anos, decidiu retornar ao rugby de seu país. Com 94 jogos por Gales e 3 caps pelos British and Irish Lions, Roberts decidiu deixar o Bath, da Inglaterra, em 2020 e jogou brevemente pelos Stormers, da África do Sul, antes da pandemia. Roberts agora defenderá o Dragons no PRO14.

Fuser no Newcastle Falcons

O Newcastle Falcons, recém promovido à Premiership inglesa, confirmou novo reforço para a segunda linha: o italiano Marco Fuser, de 29 anos. Fuser tem 33 jogos pela Itália e deixa o Benetton Treviso.

Kelly Brown volta a Glasgow como auxiliar

Por sua vez, o ex terceira linha escocês e hoje treinador Kelly Brown, de 38 anos, confirmou sua saída do Saracens para assumir posição de assistente de Danny Wilson no Glasgow Warriors, do PRO14.