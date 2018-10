Os Maori All Blacks, a seleção maori da Nova Zelândia, que serve como time de desenvolvimento dos All Blacks, teve anunciados seus 28 jogadores que defenderão a equipe na gira pelas Américas. Os neozelandeses enfrentarão os Estados Unidos, no dia 3 de novembro, o Brasil, no dia 10 (no Estádio do Morumbi, em São Paulo), e o Chile, no dia 17.

Como prega a tradição, todo o elenco tem origem maori (a população nativa do país). O time convocado pelo técnico Clayton McMillan tem uma maioria de jovens atletas, mas conta com nada menos que 5 jogadores que também foram convocados para defenderem os All Blacks contra o Japão no dia 3 de novembro (os quais não defenderão os Maoris no mesmo dia contra os EUA, mas viajarão para a América do Sul). São eles o ponta Nehe Milner-Skudder (dos Hurricanes, com 12 tests pelos All Blacks e campeão mundial de 2015), o scrum-half Bryn Hall (campeão do Super Rugby com os Crusaders), o centro Matt Proctor (dos Hurricanes), o segunda linha Jackson Hemopo (dos Highlanders, com 2 jogos pelos All Blacks) e o pilar Tyrel Lomax (dos Highlanders).

Além deles, o scrum-half Brad Weber, dos Chiefs (com 1 jogo pelos All Blacks), o asa Akira Ioane, dos Blues (com 1 jogo pelos All Blacks e 2 temporadas nos All Blacks Sevens) e o segunda linha Pari Parkinson, dos Highlanders (o mais alto jogador da Nova Zelândia no momento, com 2,04m), são outros destaques dos Maori All Blacks, que serão capitaneados pelo hooker Ash Dixon, campeão do Super Rugby com os Highlanders em 2015.

Abaixo, a lista completa dos jogadores, com a franquia do Super Rugby onde jogam seguida pelo time da Mitre 10 Cup (o Campeonato Neozelandês).

- Continua depois da publicidade -

Primeira linha

Chris Eves – Chiefs / North Harbour

Tyrel Lomax – Highlanders / Tasman

Ben May – Huricanes / Hawke’s Bay

Marcel Renata – Hurricanes / Auckland

Ross Wright – Blues / Northland

Hookers

Robbie Abel – Brumbies (Austrália) / Auckland

Ash Dixon (C) – Highlanders / Hawke’s Bay

Segundas linhas

Jackson Hemopo – Highlanders / Manawatu

Pari Pari Parkinson – Highlanders / Tasman

Isaia Walker-Leawere – Hurricanes / Wellington

Terceiras linhas

Billy Harmon – Crusaders / Canterbury

Akira Ioane – Blues / Auckland

Mitchell Karpik – Chiefs / Bay of Plenty

Hoani Matenga – * / Bay of Plenty

Reed Prinsep – Hurricanes / Canterbury

Scrum-halves

Bryn Hall – Crusaders / North Harbour

Jonathan Ruru – Blues / Auckland

Brad Weber – Chiefs / Hawke’s Bay

Aberturas

Otere Black – Blues / Manawatu

Joshua Ioane – Highlanders / Otago

Centros

Matthew Lansdown – * / Waikato

Matt Proctor – Hurricanes / Wellington

Rob Thompson – Highlanders / Manawatu

Teihorangi Walden – Highlanders / Taranaki

Ponta/Fullbacks

Jonah Lowe – Hurricanes / Hawke’s Bay

Nehe Milner-Skudder – Hurricanes / Manawatu

Shaun Stevenson – Chiefs / North Harbour

*não jogaram o Super Rugby em 2018