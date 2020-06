A programação da ESPN entre quarta e sexta reserva boas atrações do rugby europeu, com Six Nations de 2018 na quarta e duas finais do Campeonato Inglês na quinta e sexta.

*Horários de Brasília

Quarta, 03/06, às 12h30 – Six Nations 2018: Gales x França – ESPN 2

Quinta, 04/06 às 12h30 – Premiership 2018: Final: Exeter Chiefs x Saracens – ESPN 2

Sexta, 05/06 às 12h30 – Premiership 2019: Final: Exeter Chiefs x Saracens – ESPN 2”