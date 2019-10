A Inglaterra fez a festa vencendo a Nova Zelândia, enquanto a África do Sul sofreu para bater Gales. As semifinais da Copa do Mundo de Rugby foram épicas e nossa equipe discutiu tudo sobre os jogos, com a participação de Gary Clebburn, inglês que manja muito da bola oval – e estava feliz demais.

